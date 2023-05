Fenomen extrem de ciudat în Veneția! Apa de pe Marele Canal a devenit verde fluorescent

O porțiune de apă din canalul central al Veneției pare să fi devenit verde fluorescent, creând o priveliște neobișnuită, scrie BBC.

Autoritățile locale au colectat probe de apă și au deschis o anchetă urgentă.

Se fac speculații cu privire la ceea ce ar fi putut cauza schimbarea culorii apei din jurul celebrului Pod Rialto.

Teoriile variază de la eliberarea de colorant până la un protest al activiștilor de mediu.

☢️ The water in the Grand Canal in Venice has turned bright green.

Causes of the incident are being investigated by special services.#Venice #Italy #Radioactiv #TrendingNow pic.twitter.com/YFpt3MzfIT