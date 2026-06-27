Apple elimină cea mai mare rețea socială din Rusia din App Store

1 minut de citit Publicat la 16:14 27 Iun 2026 Modificat la 16:14 27 Iun 2026

sursa foto: Hepta

Cea mai mare platformă de socializare din Rusia, VK, împreună cu alte aplicații ale companiei, a dispărut din App Store-ul Apple pe 25 iunie, relatează Kyiv Independent.

Eliminarea vizează în total 16 aplicații operate de holdingul VK – compania care administrează cea mai importantă rețea socială autohtonă din Rusia, un element central al ecosistemului online al țării.

VK este deținută de entități legate de statul rus și de conglomerate de afaceri.

Pe măsură ce accesul la platformele occidentale de socializare a fost restricționat în ultimii ani, influența VK a crescut considerabil, transformând-o într-un canal major de distribuție a informației și a narativelor susținute de stat.

Compania a declarat că Apple i-a eliminat aplicațiile fără nicio avertizare prealabilă.

„VK nu a fost niciodată supusă sancțiunilor și nu a figurat niciodată pe nicio listă de sancțiuni, așa cum confirmă numeroase opinii ale unor experți juridici internaționali și americani”, a transmis compania.

VK a adăugat că utilizatorii care au instalat deja aplicațiile pe dispozitive Apple le vor putea în continuare folosi, avertizând însă că notificările push nu vor mai funcționa ca urmare a eliminării din App Store.

Măsura afectează și Max, platforma de mesagerie susținută de stat, dezvoltată în cadrul eforturilor Rusiei de a crea un ecosistem digital național independent de companiile tehnologice occidentale. Max a dispărut din App Store pe 3 iunie – aplicația nu mai apare în rezultatele căutărilor, iar link-urile directe către pagina sa returnează un mesaj de eroare.

Apple a precizat că eliminarea aplicației Max a fost legată de conformitatea cu regimul de sancțiuni și că acționează în conformitate cu legile și reglementările din țările în care își desfășoară activitatea.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a criticat decizia.

„Pentru cei care sunt cu adevărat utilizatori activi ai serviciului, există întotdeauna o soluție imediată la problemă: să treacă pe Android”, le-a declarat Peskov jurnaliștilor pe 25 iunie.

Dispariția aplicațiilor VK survine în contextul în care Rusia accelerează eforturile de construire a unui mediu digital controlat de stat.

În iunie 2025, președintele Vladimir Putin a semnat o lege care înființează o platformă digitală națională centrată pe mesagerul Max și integrată cu serviciile guvernamentale.

Autoritățile ruse au promovat platforma ca parte a unui demers mai amplu pentru suveranitate tehnologică. Apărătorii drepturilor omului au avertizat însă că sistemul ar putea extinde semnificativ capacitățile de supraveghere ale statului.