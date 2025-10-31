Aproape 100.000 de tineri ucraineni au profitat că Zelenski a relaxat condițiile de călătorie şi au fugit de război

Aproape 100.000 de bărbaţi au părăsit Ucraina, în ultimele 2 luni, după ce Zelenski a relaxat regulile de călătorie. Foto: Getty Images

Poliția de frontieră poloneză a declarat că 99.000 de bărbați ucraineni cu vârste cuprinse între 18 și 22 de ani au trecut frontiera – principala rută de ieșire din țară – deoarece reglementările care asigurau un număr suficient de soldați la Kiev au fost relaxate la sfârșitul lunii august. Prin comparație, întreaga armată britanică are aproximativ 70.000 de militari, notează The Telegraph.

Când Rusia a invadat Ucraina în februarie 2022, legea marțială a împiedicat bărbații ucraineni cu vârste cuprinse între 18 și 60 de ani – chiar dacă nu erau eligibili pentru a fi recrutați în forțele armate – să părăsească țara.

După trei ani de lupte, Zelenski a adoptat o nouă lege, care le permite bărbaților ucraineni să călătorească în străinătate înainte de a împlini 23 de ani.

A schimbat politica de recrutare

Această mișcare a făcut parte dintr-o schimbare a politicii de recrutare obligatorie, care a redus vârsta la care bărbații erau obligați să lupte de la 27 la 25 de ani, din cauza îngrijorărilor tot mai mari privind lipsa forței de muncă de pe front.

Acordându-le tinerilor ucraineni mai multă libertate de a pleca, se spera că mai mulți se vor întoarce și se vor oferi voluntari pentru a lupta la o dată ulterioară.

De asemenea, se spera că acest lucru va împiedica familiile să își trimită copiii adolescenți în străinătate înainte de a împlini 18 ani, pentru a evita ca aceștia să fie recrutați în viitor, lucru despre care Zelenski a avertizat în august că rupe legăturile dintre tinerii ucraineni și țara lor.

Generalii și politicienii americani s-au plâns că refuzul lui Zelenski de a recruta oameni de vârstă militară a afectat speranțele Ucrainei de a rezista invaziei Rusiei sau de a obține avantaje interne. Pe câmpul de luptă, în mare parte a acestui an, Rusia a înregistrat 1.000 de oameni uciși sau răniți în fiecare zi.

Se crede că între 60.000 și 100.000 de soldați ucraineni au fost uciși de la începutul războiului, potrivit Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale, cu sediul la Washington.

Această teamă a fost împărtășită și de oficialii europeni, care sunt îngrijorați că Kievul nu a făcut suficient pentru a acoperi deficitul de forță de muncă.

Tinerii au plecat din Ucraina

Însă, în timp ce președintele Ucrainei spera că modificările sale vor crește numărul de voluntari care doresc să se alăture armatei, schimbarea de politică a încurajat mai mulți tineri cetățeni să călătorească în Europa într-un moment în care tensiunile legate de migrație sunt mari.

Aproximativ 45.300 de bărbați ucraineni cu vârste cuprinse între 18 și 22 de ani au intrat în Polonia din ianuarie până chiar înainte de schimbarea regulilor de la sfârșitul lunii august, potrivit grănicerilor polonezi. În următoarele două luni, acest număr s-a mai mult decât dublat, ajungând la 98.500, adică 1.600 pe zi.

Şi campaniile de recrutare ale Kremlinului au devenit un eșec

Eșecurile înregistrate, recent, de armata rusă în campaniile de recrutare de noi soldaţi pe care să-i trimită pe frontul din Ucraina sunt determinate de recompensele financiare tot mai mici, de reticenţa autorităților locale de a sprijini astfel de acţiuni, precum şi de pierderilor semnificative în rândul reprezentanților grupurilor etnice rusești.

Problemele legate de recrutarea soldaților plătiţi în armata rusă se observă în principal în cele mai sărace regiuni ale Rusiei, în special în Iakutia.