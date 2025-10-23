De ce campaniile de recrutare ale Kremlinului au devenit un eșec şi care sunt zonele ruseşti ce trimit cei mai puţini soldaţi în război

Eșecurile înregistrate, recent, de armata rusă în campaniile de recrutare de noi soldaţi pe care să-i trimită pe frontul din Ucraina sunt determinate de recompensele financiare tot mai mici, de reticenţa autorităților locale de a sprijini astfel de acţiuni, precum şi de pierderilor semnificative în rândul reprezentanților grupurilor etnice rusești. Problemele legate de recrutarea soldaților plătiţi în armata rusă se observă în principal în cele mai sărace regiuni ale Rusiei, în special în Iakutia, potrivit unn.ua.

Serviciile secrete din Ucraina au puntcta că deficitul mediu de puncte de mobilizare în regiune este de aproximativ 40% din normele stabilite de Kremlin. Un alt factor care nu este de partea Rusiei sunt pierderile semnificative în rândul populației locale.

Recent, Direcția Principală de Informații a Ministerului Apărării din Ucraina a publicat o interceptare radio a unei conversații între ocupanții ruși. În această înregistrare, comandantul brigăzii 30 de pușcași motorizați, care luptă în prezent în direcția Pokrovsk, a ordonat distrugerea civililor.

Rusia plăteşte bonusuri de 26.000 de euro pentru noi recruți

Unele regiuni din Rusia plătesc recruților un bonus la înscriere de până la 2,5 milioane de ruble (26.000 de euro), dar rapoartele despre rata mortalității și condițiile groaznice ajung în Rusia, ceea ce îngreunează recrutarea. Institutul pentru Studiul Războiului, un think tank din Washington, a estimat că Rusia recrutează în medie 31.600 de soldați pe lună, dar suferă o medie de 35.193 de pierderi pe lună.

Eforturile de recrutare tot mai mari ale Rusiei în Africa și Orientul Mijlociu sugerează, de asemenea, că este mai greu să recruteze noi soldați în țară. Frontelligence Insight a obținut câteva mii de înregistrări cu date personale ale cetățenilor africani și din Orientul Mijlociu care luptă pentru Rusia în Ucraina și a înregistrat o creștere semnificativă a activității.

Nici Kievului nu-i este uşor să aducă noi recruţi în Armată. În încercarea de a crește numărul angajaților, anunțurile de recrutare au inundat străzile și presa din Ucraina și chiar au fost trimise sub formă de mesaje pe telefoanele mobile ale oamenilor.