Politico: Strategiile prin care Ucraina şi Rusia recrutează noi soldaţi. De la SMS-uri pe telefoane la bonusuri de 26.000 de euro

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Facebook/Armata Ucrainei

Potrivit unei analize realizate de Politico, atât Ucraina, cât şi Rusia înregistrează pierderi masive pe front. Moscova a rămas fără 281.550 de soldați în război în primele opt luni ale acestui an, în timp ce, în februarie, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a estimat că peste 46.000 de soldați ucraineni au fost uciși de la începutul războiului și 390.000 au fost răniți. Ambele tabere au nevoie de noi recruţi, care sunt greu de găsit, astfel că Ucraina şi Rusia şi-au diversificat metodele de căutare.

Numărul soldaților Ucrainei este mai mic deoarece aceasta a fost în mare parte în defensivă, în timp ce atacatorii tind să sufere pierderi mai mari. Ucraina a depus, de asemenea, eforturi mai mari pentru a salva și trata soldații răniți, mai scrie sursa amintită.

„Anul acesta, linia frontului s-a extins cu aproximativ 200 de kilometri. În plus, mai avem 2.400 de kilometri unde nu există operațiuni de luptă, dar trebuie să ne menținem și trupele acolo”, a declarat generalul Oleksandr Syrskyi, comandantul suprem al armatei Ucrainei, jurnaliștilor la Kiev, la sfârșitul lunii septembrie.

Rusia plăteşte bonusuri de 26.000 de euro pentru noi recruţi

Unele regiuni din Rusia plătesc recruților un bonus la înscriere de până la 2,5 milioane de ruble (26.000 de euro), dar rapoartele despre rata mortalității și condițiile groaznice ajung în Rusia, ceea ce îngreunează recrutarea. Institutul pentru Studiul Războiului, un think tank din Washington, a estimat că Rusia recrutează în medie 31.600 de soldați pe lună, dar suferă o medie de 35.193 de pierderi pe lună.

Eforturile de recrutare tot mai mari ale Rusiei în Africa și Orientul Mijlociu sugerează, de asemenea, că este mai greu să recruteze noi soldați în țară. Frontelligence Insight a obținut câteva mii de înregistrări cu date personale ale cetățenilor africani și din Orientul Mijlociu care luptă pentru Rusia în Ucraina și a înregistrat o creștere semnificativă a activității.

„De exemplu, un set de date cu 1.045 de înregistrări arată că între 2023 și 2024, 394 de persoane din Africa și Orientul Mijlociu au semnat contracte cu Ministerul Apărării din Rusia, în timp ce doar în prima jumătate a anului 2025 au fost înregistrate 651 de contracte - aproape dublu față de ritmul anterior”, a declarat Frontelligence Insight.

Recruții din ţările defavorizate sunt adesea ademeniți cu promisiuni de bani care le vor schimba viața, uneori echivalentul a aproape un deceniu de salarii medii locale, precum și cu asigurări (adesea frauduloase) privind roluri non-combatante, cum ar fi bucătarii, a declarat grupul.

Per total, analizele Frontelligence Insight observă o tendință majoră în armata rusă:

creșterea bonusurilor la înscriere,

recrutarea extinsă a celor aflați în arest preventiv,

presiunea tot mai mare asupra recruților pentru a semna contracte cu ministerul rus al apărării și a fi trimiși în Ucraina.

Ucraina caută soldaţi cu anunțuri în presă şi SMS-uri

Nici Kievului nu-i este uşor să aducă noi recruţi în Armată. În încercarea de a crește numărul angajaților, anunțurile de recrutare au inundat străzile și presa din Ucraina și chiar au fost trimise sub formă de mesaje pe telefoanele mobile ale oamenilor.

„În ceea ce privește pierderile... victimele rusești sunt de trei ori mai mari decât ale noastre”, a declarat Zelenski în timpul unei întâlniri cu jurnaliștii din august.

Trump îl ameninţă pe Putin că ar putea trimite rachete Tomahawk în Ucraina

Președintele american ia în considerare trimiterea de rachete de croazieră cu rază lungă de acțiune Tomahawk în Ucraina, avertizând, într-o discuţie cu jurnaliştii în Air Force One, că acest lucru ar reprezenta „un nou pas de agresiune” în războiul cu Rusia.

Când a fost întrebat în avionul prezidenţial dacă va trimite avioane Tomahawk în Ucraina, Trump a răspuns „vom vedea... s-ar putea”.

O astfel de ipoteză vine după convorbiri telefonice purtate în weekend între Trump și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care au insistat asupra unor capacități militare mai puternice pentru a lansa contraatacuri împotriva Rusiei.

Trump a vorbit cu reporterii în timp ce zbura spre Israel. El a spus că, eventual, va discuta cu Rusia despre rachetele Tomahawk solicitate de Ucraina.

„S-ar putea să le spun [Rusiei] că, dacă războiul nu se rezolvă, este foarte posibil să o facem, este posibil să nu o facem, dar este posibil să o facem.”

„Vor ei [Rusia] ca rachetele Tomahawk să meargă în direcția lor? Nu cred”, a spus președintele.

Kievul a făcut mai multe solicitări pentru rachete cu rază lungă de acțiune, deoarece analizează posibilitatea de a ataca orașe rusești departe de linia frontului conflictului aprig.