Aproximativ 4.500 de femei din Groenlanda vor fi despăgubite de Danemarca după ce li s-au montat sterilete fără să știe

1 minut de citit Publicat la 17:54 27 Aug 2026 Modificat la 17:54 27 Aug 2026

Mette Frederiksen, premierul Danemarcei. sursa foto: Hepta

Parlamentul de la Copenhaga a votat, joi, acordarea de despăgubiri pentru miile de femei din teritoriul autonom al Groenlandei cărora, ani la rând, li s-au montat sterilete fără ca ele să fie de acord – de multe ori fără măcar să știe, notează EFE și dpa, citate de Agerpres.

Fiecare femeie afectată va primi 300.000 de coroane daneze, echivalentul a aproximativ 40.000 de euro. Legea a trecut cu 100 de voturi pentru și doar 10 împotrivă.

Pentru cei implicați, votul are o greutate care depășește suma în sine.

„Semnificaţia acestei legi nu poate fi subestimată. Este o recunoaştere foarte concretă a traumei provocate generaţiilor de femei groenlandeze”, a declarat Naaja H. Nathanielsen, deputată groenlandeză în parlamentul danez.

Numărul celor care ar putea cere banii este considerabil: în jur de 4.500 de femei sunt estimate a fi eligibile. Toate au trecut prin aceeași experiență – sterilete implantate fără știrea sau acordul lor, într-un interval care se întinde din 1960 până în 1991.

La originea abuzului stă o politică deliberată. În anii '60 și '70, medici danezi au montat astfel de dispozitive la mii de femei și chiar fete groenlandeze, ca parte a unui efort al autorităților de la Copenhaga de a ține sub control creșterea populației din Groenlanda.

Danemarca a administrat sistemul medical al fostei colonii până în 1992; de atunci, cea mai mare insulă a lumii se guvernează în bună măsură singură, deși rămâne, formal, parte a Regatului Danemarcei.

Recunoașterea oficială venise deja. Anul trecut, premierul danez Mette Frederiksen și-a cerut scuze pentru acest episod întunecat al istoriei comune danezo-groenlandeze.