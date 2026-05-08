Arabia Saudită a refuzat Statelor Unite accesul la bazele Riadului pentru operațiunea de escortă navală din Strâmtoarea Ormuz

Prințul moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman (aici, în timpul primirii la Casa Albă în noiembrie 2025) i-a refuzat lui Donald Trump folosirea de către SUA a bazelor țării pentru operațiunea din Ormuz. Foto: Getty Images

Arabia Saudită a refuzat ca spațiul său aerian și bazele militare de pe teritoriul său să fie utilizate de către forțele americane pentru operațiunea de escortare a navelor în Strâmtoarea Ormuz, în prezent suspendată, notează Agerpres, care citează AFP, pe baza a două surse saudite.

Accesul SUA la bazele saudite rămâne însă permis pentru alte utilizări, au adăugat sursele citate, la adăpostul anonimatului.

Monarhia din Golf, un aliat apropiat al SUA, a afirmat în repetate rânduri că nu va permite ca teritoriul său să fie utilizat pentru a ataca Iranul.

Președintele american Donald Trump a anunțat marți seara încetarea operațiunii denumite "Project Freedom" (Proiectul Libertate), care începuse cu o zi înainte.

Decizia a fost luată sub pretextul protejării armistițiului fragil între SUA și republica islamică.

Iranul a decretat blocarea strâmtorii Ormuz pentru traficul naval comercial, iar SUA au instituit, la rândul lor, o blocadă a porturilor iraniene.

Prințul moștenitor al Arabiei Saudite i-ar fi comunicat refuzul său lui Donald Trump

Potrivit presei de peste Ocean, liderul de facto al regatului saudit, prințul moștenitor Mohammad bin Salman, a avut o discuție telefonică directă, joi, cu Donald Trump, căruia i-ar fi transmis că refuză ca spațiul aerian al țării și bazele militare să fie utilizate pentru operațiunea de protecție navală a SUA în Strâmtoarea Ormuz.

"Arabia Saudită nu a autorizat zboruri pentru această operațiune. Bazele rămân, dar zborurile destinate să susțină această operațiune nu au fost autorizate", a precizat una dintre sursele saudite.

Monarhia din Golf s-a opus inițiativei președintelui american deoarece consideră că aceasta nu va face decât să agraveze situația și nu va funcționa, a adăugat sursa menționată.

Într-un mesaj postat pe rețelele de socializare vineri dimineață, ministrul adjunct al diplomației din Arabia Saudită, Rayed Krimly, a afirmat că regatul își menține poziția "în favoarea dezescaladării tensiunilor și a eforturilor de negociere".

Statele Unite au informat joi că au vizat obiective militare iraniene, după ce mai multe nave ale lor au fost atacate în Strâmtoarea Ormuz.

Emiratele Arabe Unite (EAU) au semnalat, de asemenea, un atac cu drone și rachete provenind din Iran.

Donald Trump a afirmat însă că armistițiul, în vigoare din 8 aprilie, este încă în vigoare.