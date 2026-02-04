Arabia Saudită va investi 2 miliarde de dolari în parcuri fotovoltaice în Turcia, iar acesta e doar un prim pas dintr-un plan mai amplu

Arabia Saudită va investi două miliarde de dolari în parcuri fotovoltaice în Turcia. FOTO Getty Images

Arabia Saudită va investi două miliarde de dolari în Turcia, pentru a construi parcuri fotovoltaice cu o capacitate de 2.000 de MW, a declarat marţi seara ministrul turc al Energiei, Alparslan Bayraktar. Construcția va începe în 2027 și este un prim pas dintr-un proiect mai amplu de 5 miliarde dolari.

Conform unui acord semnat cu ocazia vizitei preşedintelui Turciei, Recep Tayyip Erdogan, şi a ministrului Energiei, Alparslan Bayraktar la Riad, o serie de companii din Arabia Saudită vor construi o centrală fotovoltaică în provincia Sivas din estul Turciei şi o alta în provincia Karaman, centrul Turciei, cu o capacitate totală de 2.000 de MW, în prima fază, a declarat Bayraktar într-o postare pe reţeaua X.

Potrivit oficialului turc, capacitatea totală a centralelor fotovoltaice şi eoliene pe care le vor construi companiile saudite în Turcia va ajunge la 5.000 de MW, scrie Agerpres care citează Reuters.



"Considerăm aceste investiţii ca fiind unele dintre cele mai importante exemple de investiţii străine directe în sectorul nostru energetic şi ele vor fi finanţate în întregime prin finanţare externă. De asemenea, vor fi furnizate împrumuturi de către instituţii financiare internaţionale", a declarat Bayraktar.



Ministrul turc al Energiei a precizat că parcurile fotovoltaice construite în urma investiţiei de două miliarde de dolari vor acoperi necesarul de electricitate pentru aproximativ 2,1 milioane de gospodării din Turcia.

Construcția centralelor este programată să înceapă în 2027

Faza inițială este așteptată să fie finalizată până la sfârșitul acelui an, în timp ce finalizarea completă a ambelor centrale solare este planificată pentru 2029.

Timp de 25 de ani, Turcia va cumpăra electricitate la un preţ de 2,3415 eurocenţi pe kilowatt-oră de la proiectul Sivas şi 1,995 eurocenţi/KWh de la proiectul Karaman, un preţ record pentru energia regenerabilă în Turcia, a adăugat Bayraktar.

Această investiție de 2 miliarde de dolari reprezintă primul pas într-un parteneriat mai amplu în domeniul energiei regenerabile între Turcia și Arabia Saudită, la care este implicat dezvoltatorul saudit ACWA Power.

Planul mai amplu ar putea extinde capacitatea totală instalată la 5.000 de megawați, investițiile totale putând ajunge la 5 miliarde de dolari în următorii ani.

Dincolo de generarea de energie solară, ambele țări discută și despre cooperarea privind conectivitatea la rețeaua electrică regională. Oficialii turci consideră că o astfel de colaborare ar putea îmbunătăți securitatea energetică și stabilitatea rețelei în întreaga regiune.