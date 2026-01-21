Arheologii au descoperit singura bazilică proiectată de Vitruvius: "E mormântul lui Tutankhamon al Italiei”

1 minut de citit Publicat la 11:10 21 Ian 2026 Modificat la 11:10 21 Ian 2026

Ministrul italian a făcut o paralelă cu mormântul lui Tutankhamon, numit descoperirea secolului al XX-lea. FOTO: Hepta

Arheologii au descoperit rămășițele legendarei bazilici a arhitectului roman Vitruvius, o descoperire pe care ministrul italian al culturii a numit-o „Tutankhamon al secolului XXI în Italia”, potrivit ANSA.

Clădirea proiectată de maestrul constructor ale cărui principii proporționale iconice au fost celebrate în Omul Vitruvian totemic al lui Leonardo da Vinci a fost dezgropată în timpul săpăturilor din orașul Fano din Marche, au declarat luni oficiali italieni.

Bazilica, construită la Fanum Fortunae și finalizată în anul 19 î.Hr., este singura clădire despre care cercetătorii știu că a lucrat arhitectul roman Vitruvius din secolul I î.Hr., deoarece s-a referit la ea în mod specific.

Clădirea a dispărut în timp, iar locația sa precisă a devenit un mister. “De architectura” a lui Vitruvius este singurul tratat de arhitectură care a supraviețuit din antichitate și este considerată prima carte despre teoria arhitecturală.

„De peste 2.000 de ani așteptăm această descoperire”, a declarat primarul orașului Fano, Luca Serfilippi, în timp ce prezenta descoperirea la o conferință la care a participat ministrul Culturii, Alessandro Giuli, prin legătură video. „Am găsit Bazilica lui Vitruvius".

Un eveniment rar în istoria arheologiei

Giuli, ministrul culturii, a declarat că „această descoperire remarcabilă reprezintă cu adevărat ceva excepțional în istoria arheologiei, arhitecturii și morfologiei orașului Fano, a cărui enormă importanță o recunoscusem deja.”

Giuli a vorbit într-o legătură video la conferința de presă de prezentare, la care au participat, printre alții, primarul Serfilippi, guvernatorul regiunii Marche, Francesco Acquaroli, și superintendentul de Arheologie, Arte Frumoase și Peisagistică pentru provinciile Ancona și Pesaro Urbino, Andrea Pessina.

Ministrul a făcut o paralelă cu mormântul lui Tutankhamon, numit descoperirea secolului al XX-lea, și a menționat, de asemenea, descoperirea Lapis Niger din Roma, „cel mai important monument din Forumul Roman, cu un bloc care poartă inscripția «Re», o dovadă databilă a existenței Epocii Regale”. „Exact același lucru s-a întâmplat la Fano în arheologie și cercetare”, a declarat Giuli.

„În acest moment precis al vieții noastre”, istoria „este împărțită între înainte de descoperirea Bazilicii lui Vitruvius și după descoperirea Bazilicii lui Vitruvius.

„Cărțile de istorie, nu doar jurnaliștii noștri talentați”, a spus el în timpul discursului său video, „vor relata și istoriciza această zi și tot ceea ce va fi descoperit și scris despre această descoperire excepțională de acum și până în următorii câțiva ani.”