Arhidieceza din San Francisco acceptă să plătească 395.000.000 de $ pentru a soluționa 500 de procese cu preoți care au molestat copii

Arhidieceza Romano-Catolică din San Francisco a acceptat să plătească 395 de milioane de dolari pentru a soluționa (n.r. prin încheierea unui acord) peste 500 de procese în care oficiali ai Bisericii sunt acuzați că au comis abuzuri sexuale asupra unor copii, au anunțat luni avocații reclamanților, potrivit CNN.

Ca parte a acordului, arhiepiscopul din San Francisco, Salvatore Cordileone, va trebui să trimită o scrisoare de scuze fiecărui supraviețuitor.

Obligații fără precedent pentru Biserică

Înțelegerea prevede, de asemenea, ca Arhidieceza să implementeze o serie de reforme privind protecția copiilor și transparența, inclusiv întocmirea unei liste cu membrii clerului acuzați de abuzuri, a declarat Jeff Anderson, avocat care reprezintă zeci de victime ale abuzurilor sexuale asupra copiilor.

Acordul intervine la trei ani după ce Arhidieceza a solicitat protecția oferită de legea falimentului și va acoperi aproximativ 530 de supraviețuitori ai abuzurilor sexuale din copilărie, a precizat Anderson.

Este cel mai recent acord încheiat în seria de litigii privind abuzurile sexuale comise de membri ai clerului. În 2024, Arhidieceza din Los Angeles a acceptat un acord-record în valoare de 880 de milioane de dolari.

„Ne asumăm întreaga responsabilitate pentru ceea ce s-a întâmplat”

Mai multe arhidieceze din California au solicitat intrarea în faliment după ce s-au confruntat cu sute de procese intentate în baza unei legi adoptate în stat în 2019, care a permis depunerea, până la 31 decembrie 2022, a unor plângeri privind abuzuri petrecute cu zeci de ani în urmă.

Arhiepiscopul Salvatore Cordileone a declarat, într-un comunicat, că este de părere că acordul oferă „o cale către o despăgubire echitabilă pentru supraviețuitorii care au purtat povara acestor abuzuri întreaga viață”.

„Speranța este că această propunere ne va permite tuturor să mergem mai departe”, a spus el.

„Ne asumăm întreaga responsabilitate pentru ceea ce s-a întâmplat și îmi cer sincer scuze tuturor celor care au fost răniți”, a adăugat Cordileone.

Margie O'Driscoll a dat în judecată Arhidieceza, susținând că a fost abuzată sexual în urmă cu aproape 50 de ani de un preot, pe când era elevă la liceul Marin Catholic High School din Kentfield, o comunitate situată la nord de Podul Golden Gate. Ea a afirmat că acordul a fost obținut cu mari eforturi și că responsabilitatea este plasată asupra oficialilor Bisericii, nu asupra supraviețuitorilor.

„Eu, la fel ca fiecare supraviețuitor, am purtat această durere și această rușine ca pe o povară grea, vreme de foarte, foarte mulți ani”, a declarat O'Driscoll în cadrul unei conferințe de presă. „M-am simțit rușinată și confuză din cauza celor întâmplate, am fost respinsă de Arhidieceză și, uneori, nici măcar familia și prietenii nu m-au crezut. Cred că de astăzi rușinea își va schimba tabăra.”

Arhidieceza nu va mai putea impune acorduri de confidențialitate care să reducă la tăcere supraviețuitorii

Arhidieceza din San Francisco deservește aproximativ 440.000 de catolici din comitatele San Francisco, Marin și San Mateo.

Anderson a precizat că un comitet format din supraviețuitori, care a petrecut mii de ore în ultimii trei ani negociind cu arhiepiscopul Cordileone, va avea autoritatea de a stabili procedurile de distribuire a fondurilor.

Fiecare supraviețuitor va avea posibilitatea să își prezinte povestea unui evaluator desemnat de comitet, pentru a primi, potrivit avocatului, „o distribuire echitabilă, în funcție de circumstanțele unice ale fiecărui caz”.

Pe lângă plata despăgubirilor, Arhidieceza va fi obligată să respecte 14 măsuri privind protecția copiilor și transparența. Acestea includ menținerea și publicarea unei liste complete și actualizate cu toți membrii clerului acuzați de abuzuri, care să cuprindă acuzațiile formulate și rezultatele investigațiilor. De asemenea, Arhidieceza nu va mai putea impune acorduri de confidențialitate care să reducă la tăcere supraviețuitorii.

„Lucrez alături de supraviețuitori de zeci de ani și nu am mai întâlnit până acum ceva atât de important, de riguros și de cuprinzător precum cerințele impuse Arhidiecezei din San Francisco”, a declarat Anderson.

În cazul în care aveți cunoștință despre un caz de abuz asupra unui minor, puteți anunța acest lucru la Telefonul Copilului 116111, linia europeană de asistență pentru Copii.