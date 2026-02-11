Armata de africani a lui Putin: Peste 1.400 de soldați din 35 de țări din Africa sunt înrolați în forțele ruse care luptă în Ucraina

Un prizonier de origine africană (Kenya) care a luptat în armata rusă și a fost capturat de ucraineni. Foto: Profimedia Images

Cel puţin 1.417 africani au fost recrutaţi în armata rusă pentru conflictul din Ucraina, iar peste 300 au murit în război, conform unui raport publicat miercuri de colectivul All Eyes on Wagner (AEOW), care publică pentru prima dată o listă de nume, relatează AFP, preluată de Agerpres.

Această listă, obţinută de grupul de investigaţii AEOW prin intermediul programului ucrainean "Vreau să trăiesc", care urmăreşte soldaţii ucişi în război în rândul taberei ruse şi încurajează predarea, oferă o idee despre amploarea recrutării pe continentul african.

Raportul conţine numele a 1.417 persoane din 35 de ţări africane care au fost recrutate în armata rusă între ianuarie 2023 şi septembrie 2025 şi 316 care au murit pe front, dar probabil nu este exhaustivă, iar cifrele reale ar putea fi mult mai mari, potrivit colectivului.

„Fenomenul recrutării cetăţenilor africani nu este un epifenomen izolat, ci mai degrabă coloana vertebrală a unei strategii deliberate şi organizate”, pe măsură ce războiul se prelungeşte, iar Moscova trebuie "să se confrunte cu o lipsă de oameni", se arată în raport.

Camerun, țara care cu cele mai mari pierderi înregistrate în armata rusă

„Am fost foarte impresionaţi de cât de uşor se poate găsi în aceste ţări (africane) o ofertă sau o modalitate de a pleca. Durează cinci minute pe reţelele de socializare", a declarat pentru AFP Lou Osborn, de la colectivul AEOW. "Rusia a depus eforturi mari pentru a face recrutarea cu adevărat accesibilă maselor”, a adăugat ea.

Potrivit acesteia, publicarea listei îşi propune să „permită familiilor fără veşti să afle ce s-a întâmpla cu cei dragi şi să se organizeze pentru a solicita returnarea rămăşiţelor sau a persoanelor blocate”.

Cele mai mari contingente provin din Egipt (361 de luptători), Camerun (335) - ţara care a suferit cele mai mari pierderi - şi Ghana (234), conform raportului, iar persoanele sunt recrutate prin „reţele transnaţionale care exploatează vulnerabilităţile socio-economice persistente” de pe continent.

Cel puţin 45 de kenyeni au murit, de asemenea, pe frontul controlat de Rusia. Nairobi a considerat marţi "inacceptabil" ca cetăţenii săi să fie astfel înşelaţi şi apoi folosiţi drept "carne de tun" de către armata rusă şi a anunţat o vizită la Moscova în martie a reprezentanţilor Ministerului kenyan de Externe.

Mii de luptători străini s-au alăturat trupelor ruse în Ucraina. Pentru recrutare, Moscova a valorificat în special legăturile sale istorice cu ţări precum Kazahstan, Tadjikistan şi Cuba, precum şi relaţiile sale în creştere cu ţări din Sudul Global (Nepal, Sri Lanka, Irak, naţiunile africane).

Ucraina, la rândul ei, are, de asemenea, câteva mii de luptători străini în rândurile sale.

De asemenea, guvernul Africii de Sud este în dialog cu Rusia pentru readucerea în țară a 17 cetățeni sud-africani care au luptat de partea invadatorilor în războiul din Ucraina. Ei ar fi fost „păcăliți” de fiica unui fost președinte sud-african să meargă în Ucraina și să lupte pe front.