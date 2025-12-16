Scandal uriaș între Rusia și Africa de Sud după ce 17 tineri sud-africani au fost „ademeniți” să lupte în Ucraina de partea rușilor

Duduzile Zuma-Sambudla este acuzată că a păcălit 17 tineri sud-africani să meargă în Ucraina să lupte pe front de partea Rusiei. Foto: Profimedia Images

Guvernul Africii de Sud este în dialog cu Rusia pentru readucerea în țară a 17 cetățeni sud-africani care au luptat de partea invadatorilor în războiul din Ucraina. Ei ar fi fost „păcăliți” de fiica unui fost președinte sud-african să meargă în Ucraina și să lupte pe front, relatează The Guardian.

Duduzile Zuma-Sambudla, fiica fostului președinte sud-african Jacob Zuma, este acuzată că i-a „ademenit” pe 17 cetățeni sud-africani și doi din Botswana să meargă în Rusia, în iulie, spunându-le că acolo vor fi atrenați pentru a deveni gărzi de corp. Ea le-a promis că după „antrenamente” vor fi angajați la partidul tatălui ei.

Vincent Magwenya, purtător de cuvânt al președintelui Ramaphosa, a declarat – „Procesul de readucere în țară a acestor tineri rămâne unul foarte delicat. Ei se află într-un mediu foarte periculos. Vieților lor sunt puse într-un foarte grav pericol și încă suntem în discuții cu mai multe autorități, și din Rusia și din Ucraina, să vedem cum putem să-i eliberăm din situația în care se află”.

„În fapt, accentul se pune pe discuția cu autoritățile din Rusia și mai puțin cu cele din Ucraina pentru că informațiile pe care le avem sunt că ei au fost păcăliți să lupte de partea forțelor armate ruse”, a adăugat oficialul citat.

Pe 6 noiembrie, guvernul sud-african a primit primele mesaje din partea celor 17 bărbați. La sfârșitul lunii, o altă fiică a lui Zuma, Nkosazana Zuma-Mncube, a făcut o plângere la poliție în care a acuzat că sora ei i-a păcălit pe bărbați și i-a recrutat să lupte de partea Rusiei. Printre cei ajunși pe front se numără și opt membri ai familiei ei, spune Zuma-Mncube.

De cealaltă parte, Sambudla spune că a fost păcălită la rândul ei să-i recruteze pe bărbați pentru un curs de antrenamente militare. Ea spune că a participat și ea la astfel de cursuri și că nu știa că bărbații erau de fapt trimiși să lupte în Ucraina.

Pe 5 decembrie, cel puțin 13 rude și prieteni ai bărbaților au protestat în fața primăriei din Durban, purtând pancarte cu mesaje precum „Salvați-i pe oamenii noștri. Locul lor este acasă”, „Aduceți-i pe bărbații noștri acasă – puneți capăt războiului” și „Aduceți-i înapoi în viață. Aduceți-i înapoi în siguranță”.

„Ceea ce face situația și mai gravă este să auzim prin ce trec. Sunt maltratați și, încet, se prăbușesc psihic. Ne imploră în fiecare zi să îi aducem acasă. Asta ne dorim acum, în acest moment: să se întoarcă acasă vii”, a declarat mama unuia dintre tineri, conform The Guardian.

O altă mamă spune că nu a mai primit vești de la fiul ei de pe 27 august, când acesta a sunat-o pentru a-i spune că este forțat să semneze un contract în limba rusă pe care nu îl înțelegea, dar că se temea că va fi trimis pe linia frontului din Ucraina.