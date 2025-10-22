Armata franceză se pregăteşte pentru "un şoc în 3-4 ani": "Rusia poate fi tentată să continue războiul pe continentul nostru"

Militari și tehnică de luptă NATO în cadrul exercițiului "Allied Spirit 25". Foto: Getty Images

Armata franceză trebuie să fie "pregătită pentru un şoc în trei, patru ani" în faţa Rusiei, care "poate fi tentată să continue războiul pe continentul nostru", a afirmat miercuri şeful Statului Major al Armatei franceze, generalul Fabien Mandon, pentru a justifica "efortul de reînarmare" al ţării, conform Agerpres.

"Primul obiectiv pe care l-am trasat armatei este de a fi pregătită pentru un şoc în trei, patru ani, care ar fi o formă de test - poate că testul există deja sub forme hibride - dar poate fi (ceva) mai violent", a declarat generalul Mandon în faţa deputaţilor Comisiei de apărare.

"Rusia este o ţară care poate fi tentată să continue războiul pe continentul nostru şi acesta este elementul hotărâtor în ceea ce eu pregătesc", a adăugat generalul care a preluat comanda armatei franceze la 1 septembrie.

Analiza sa se alătură în special celei a serviciilor secrete germane care au avertizat săptămâna trecută împotriva Rusiei, pregătită - potrivit lor - "să intre în conflict militar direct cu NATO", ameninţare care s-ar putea concretiza înainte de 2029.

Ce crede Rusia despre Europa

Moscova are "percepţia unei Europe colectiv slabe", potrivit generalului Mandon, care observă o "dezinhibare a recurgerii la forţă" de partea rusă.

Totuşi, "avem totul pentru a fi siguri de noi", a afirmat el, subliniind că din punct de vedere "economic, demografic şi industrial, europenii sunt superiori Rusiei".

"Rusia nu ne poate speria dacă vrem să ne apărăm", a spus el.

Creşterea bugetului militar este deci - potrivit lui - "fundamentală, deja existentă în percepţii".

"Dacă rivalii noştri potenţiali, adversarii noştri percep că ne consacrăm un efort pentru a ne apăra şi că noi avem această hotărâre, atunci pot să renunţe. Dacă au sentimentul că nu suntem pregătiţi pentru a ne apăra, nu văd ce i-ar putea opri", a explicat generalul Mandon.

Proiectul de buget pentru apărare prevede alocarea a 57,1 miliarde de euro pentru anul 2026, adică o creştere cu 13%, ridicând efortul bugetar pentru armată la 2,2% din PIB, potrivit ministrului francez al apărării, Catherine Vautrin.

Dincolo de ameninţarea reprezentată de Rusia, această reînarmare este - potrivit generalului Mandon - necesară pentru depăşirea crizelor şi ameninţărilor, a terorismului în Orientul Mijlociu. Potrivit lui, situaţia "crapă peste tot".