Armata israeliană a executat doi palestinieni neînarmați, care se predaseră la Jenin. Ministru israelian: Teroriștii trebuie să moară

1 minut de citit Publicat la 23:25 27 Noi 2025 Modificat la 23:25 27 Noi 2025

Soldații israelieni i-au trimis înapoi în clădire pe cei doi suspecți, după care i-au împușcat. Sursă imagini: contul X al ambasadorului palestinian în Marea Britanie

Forțele de securitate israeliene au împuscat mortal, joi, doi palestinieni care s-au predat la Jenin, în Cisiordania, relatează Agerpres, care citează Reuters.

În imaginile difuzate de televiziunea palestiniană, redistribuite rapid pe internet, se vede cum cei doi bărbați ies dintr-o clădire înconjurată de militarii israelieni, ridicându-şi cămășile, pentru a arăta că nu au arme ascunse.

Apoi, cei doi se pun la pământ.

Unul dintre ei este lovit cu piciorul de un soldat israelian.

Aparent, soldații evrei le ordonă celor doi să intre înapoi în clădire.

După ce suspecții se conformează, militarii deschid focul asupra lor, ucigându-i.

Atenție, clipul următor conține imagini cu impact emoțional!

Summary Executions in occupied West Bank:



Earlier today, Israeli occupation forces executed two young men after detaining them near #Jenin refugee camp following a military raid in the northern West Bank.

This is a war crime and part of a pattern across the occupied territory.… pic.twitter.com/iIfHFpqnIk — Husam Zomlot (@hzomlot) November 27, 2025

Un jurnalist al agenției Reuters a asistat la incident și a auzit focurile de armă, relatând că i-a văzut apoi pe soldații din forțele de securitate lângă un trup ce părea neînsuflețit.

Ministerul palestinian al Apărării i-a identificat pe cei doi bărbați uciși drept Montassir Abdullah, în vârstă de 26 de ani, şi Yussuf Asasa, de 37 de ani.

Armata şi poliția israeliene au emis un comunicat comun în care anunță deschiderea unei anchete privind incidentul, fără a explica în vreun fel deschiderea focului și fără a preciza că palestinienii se predaseră.

Ministru israelian: Teroriștii trebuie să moară

Potrivit israelienilor, operațiunea militară din Jenin ar fi vizat o rețea teroristă.

Ministrul israelian pentru Securitate Națională, politicianul de extremă dreapta Itamar Ben-Gvir, a emis un comunicat, în care își exprimă "deplinul sprijin" pentru forțele de armată și de poliție implicate în incident.

"Luptătorii noștri au acționat exact cum se aștepta de la ei: teroriștii trebuie să moară!", a scris Ben-Gvir pe platforma X.

Guvernatorul orașului Jenin, Kamal Abu al-Rub a declarat pentru Reuters că uciderea celor doi palestinieni a fost "o execuție cu sânge rece".