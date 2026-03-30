Armata israeliană a invadat Libanul pe schiuri

Foto: Captură video/Israel Defense Forces

Trupele israeliene au intrat pe schiuri în sudul Libanului după ce Benjamin Netanyahu a ordonat extinderea operațiunilor militare în această țară. Autoritățile israeliene au făcut publice imagini cu ceea ce par a fi militari ai IDF intrând în țară pe schiuri din Siria vecină.

Evenimentul are loc după ce Benjamin Netanyahu a anunțat extinderea invaziei Israelului în zonă, pentru a lărgi ceea ce el numește „zona de securitate existentă”.

În imaginile surprinse cu ajutorul camerelor cu vedere pe timp de noapte, soldații pot fi văzuți deplasându-se printr-un teren acoperit de zăpadă. Netanyahu a declarat anterior că a ordonat armatei să intensifice atacurile asupra grupării teroriste Hezbollah, susținută de Iran.

„Suntem hotărâți să schimbăm fundamental situația din nord”, a declarat liderul israelian.

„Am eliminat mii de teroriști Hezbollah și, mai presus de toate, am eliminat amenințarea uriașă reprezentată de 150.000 de rachete și proiectile care erau destinate să distrugă orașele Israelului”, a continuat el. „Hezbollah mai are încă o capacitate reziduală de a lansa rachete împotriva noastră”.

❄️?WATCH: Troops from the Alpinist Unit carried out a targeted operation across complex, snow-covered terrain, from the Syrian Hermon to the Mount Dov area, to locate and dismantle terrorist infrastructure and gather critical intelligence, as well as prevent terrorist… pic.twitter.com/w25jTffSef — Israel Defense Forces (@IDF) March 29, 2026