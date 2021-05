Armata israeliană pregăteşte planuri de atac la sol, pe măsură ce violenţele ating punctul de fierbere

Conflictul dintre israelieni și palestinieni se amplifică, în pofida tuturor apelurilor internaționale la calm. După atacurile masive cu rachete, efectuate de islamiștii radicali asupra regiunii Tel Aviv, guvernul israelian a anunțat o ripostă militară dură.

Premierul Benjamin Netanyahu a anunțat că organizațiile palestiniene Hamas și Jihadul Islamic vor plăti scump pentru ultimele atacuri asupra Israelului.

“This is a crime. They were civilians.”



Palestinian health officials say three Palestinians were killed when a car was hit by an Israeli air raid in Gaza City on Wednesday. pic.twitter.com/5b6tZNw1Fv