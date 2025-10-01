Armata rusă s-a gripat în Ucraina: Ritmul avansurilor teritoriale s-a redus semnificativ în ultima lună

Orașul Marinka, regiunea Donețk, complet distrus de bombardamentele armatei ruse. Foto: Profimedia Images

Ritmul avansurilor teritoriale ale armatei ruse în Ucraina a înregistrat un regres semnificativ în luna septembrie, perioadă de timp în care forțele Moscovei au cucerit cu 44% mai puțin teritoriu, comparativ cu luna august, informează Kyiv Independent.

Scăderea bruscă a avansului rusesc din Ucraina a fost semnalată de către DeepState - un grup de analize militare apropiat Kievului și care s-a specializat în monitorizarea zilnică a evoluției liniei frontului, în baza informațiilor din surse deschise.

Astfel, trupele ruse au capturat în jur de 259 de kilometri pătrați din teritoriul ucrainean în septembrie și a înregistrat cele mai mici avansuri din luna mai.

În total, Rusia ocupă în prezent în jur de 19% din teritoriul Ucrainei.

Cele mai importante pierderi teritoriale suferite de ucraineni în septembrie s-au produs în zona satului Novopavlivka din regiunea Donețk (pe care armata rusă încă nu a reușit să o ocupe în totalitate). Acest sector de front, conform analiștilor DeepState, este cel în care se concentrează în prezent cele mai dure lupte de pe linia întregului front.

În direcția Pokrovsk, considerat un oraș strategic și care s-a aflat în timpul verii în centrul unor acțiuni ofensive intense ale armatei ruse, forțele ucrainene continuă să mențină liniile de apărare.

„Costul fiecărui metru de pământ este aici mult mai mare”, se arată în analiza DeepState. „Rușii s-au apropiat de oraș din direcția sudică iar luptele de stradă de aici diferă mult în complexitate, comparativ cu luptele care se dau în teren deschis”.

În același timp, analiza arată că, în cazul Pokrovskului, trupele ucrainene nu mai au niciun fel de apărare dezvoltată „în adâncime”.

În unele zone ale frontului, rușii au față de ucraineni o superioritate de până la 6 la 1 în oameni și tehnică de luptă

Cu toate acestea, din luna august, ucrainenii au reușit să recaptureze mai multe sate și mici localități în regiune și au reușit să respingă, în septembrie, atacurile trupelor ruse care avansaseră în jur de 15-20 de kilometri în direcția autostrăzii Dobropilia-Kramatorsk, vitală pentru apărarea ucraineană din sectorul Pokrovsk.

Forțele ruse au o superioritate numerică de 3 la 1 în oameni şi mijloace tehnice pe front, comparativ cu armata ucraineană, a declarat luni Oleksandr Sîrskîi, șeful forțelor armate ale Ucrainei.

În zonele frontului prioritare pentru Moscova, unde armata rusă îşi concentrează cele mai multe trupe, această superioritate ajunge până la 4 la 1 şi chiar 6 la 1, a adăugat comandantul ucrainean.

Sîrskîi susține însă că militarii săi au reușit să stabilizeze axele unde situația se deteriorase cel mai mult pentru ucraineni. În acest sens, el s-a referit în special la liniile de front de la Dobropillea, Pokrovsk, Novopavlovsk şi Lîman.