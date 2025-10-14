Armistiţiul din Gaza a fost încălcat la o zi după semnarea acestuia în Egipt. IDF a tras în "mai mulţi suspecţi". Şase oameni morţi

IDF a declarat că incidentul constituie o "încălcare a acordului", adăugând că s-au făcut încercări de a îndepărta suspecții. Foto: Profimedia Images

Armata israeliană a declarat că a deschis focul după ce "mai mulți suspecți" au trecut "linia galbenă" și s-au apropiat de forțele care operează în zona de nord a Fâșiei Gaza. Din primele informaţii, şase palestinieni au fost ucişi, scrie Sky News.

În prima fază a acordului de încetare a focului, forțele israeliene s-au retras, dar continuă să controleze aproximativ 53% din Gaza, după cum se arată în harta de mai jos.

IDF a declarat că incidentul constituie o "încălcare a acordului", adăugând că s-au făcut încercări de a îndepărta suspecții.

"Suspecții nu s-au conformat și au continuat să se apropie de forțe, iar acestea au deschis focul pentru a elimina amenințarea. IDF face apel la locuitorii din Gaza să respecte instrucțiunile IDF și să nu se apropie de forțele dislocate în zonă", se arată într-o declaraţie.

Linia galbenă reprezintă locul în care trupele israeliene s-au retras în conformitate cu planul de încetare a focului. Autorităţile din enclavă au afirmat că cel puțin șase palestinieni au fost uciși de focurile israeliene în două incidente separate.

Acest incident are loc la o zi după ce Hamas a returnat 20 de ostatici israelieni în viață și cadavrele a patru ostatici morți, în timp ce Israelul a trimis 38 de autobuze cu deținuți palestinieni înapoi în Gaza.

Familiile a 24 de ostatici israelieni încă așteaptă eliberarea cadavrelor lor din Gaza.

Ştire în curs de actualizare