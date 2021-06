O asistentă medicală a vrut să arate că vaccinul anti COVID-19 provoacă magnetism. Rezultatul nu a fost tocmai cel așteptat

Femeia, care făcea afirmații pentru a promova un proiect de lege care abordează libertățile civile în ceea ce privește vaccinurile, a încercat o demonstrație practică a teoriei conspirației.

Asistenta a declarat că a preluat reperele de la un antevorbitor, medicul conspiraționist Sherri Tenpenny, autorul cărții „Spuneți nu vaccinurilor”, care fusese invitată la ședință de către republicani, scrie businessinsider.co.za.

Tenpenny declarase, anterior, că vaccinul Covid-19 îi poate face pe oameni „magnetici”, susținând că aceștia pot „pune linguri și furculițe pe tot corpul” care se vor lipi din cauza particulelor magnetice din vaccinuri.

-”Vorbeați despre mărturia doctorului Tenpenny cu privire la particulele magnetice din vaccin? Deci, asta am aflat. Am aici o cheie”, a spus ea, lipindu-și cheia pe piept. „Explicați-mi de ce se lipește de mine”.

Femeia a încercat apoi să își pună cheia pe gât, de unde a căzut. Însă ea a continuat: ”Se lipește de gâtul meu. Dacă poate cineva să îmi explice asta, ar fi minunat. Întrebări?”.

Wow. An anti-vaccine nurse in Ohio tried to prove the Vaccines Cause Magnetism theory in an state legislative committee. The demonstration did not go to plan pic.twitter.com/0ubELst4E8 — Tyler Buchanan (@Tylerjoelb) June 9, 2021

Imaginile au devenit, în scurt timp, virale, o mulțime de internați postând parodii cu privire la declarațiile femeii.

Um, “Dr.” Fauci, can you explain why after I got my vaccine, I’m magnetic? pic.twitter.com/xEZYbWu7zJ — Eric Stangel (@EricStangel) June 9, 2021

"Ladies and gentlemen: This pencil is supposedly made of wood, but if I hold it like so between my fingers and jiggle it—"



*jiggles it*



"—it's obviously rubber. Does anyone want to explain that?" https://t.co/2UcB5WBRQJ — Steve McPherson (@steventurous) June 9, 2021

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal