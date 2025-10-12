Atac armat în SUA: cel puțin patru oameni au murit și 20 sunt răniți

Cel puţin 300 de incidente similare, considerate atacuri în masă - în care cel puţin patru persoane sunt împuşcate, fără a-l include pe atacator - au avut loc până în prezent în 2025 în SUA. Foto: Imagine cu caracter ilustrativ/Getty Images

Patru persoane au fost ucise şi cel puţin 20 rănite într-un atac armat care a avut loc duminică într-un local dintr-un oraş insular din statul american Carolina de Sud, relatează BBC News.



Forţele de ordine au fost chemate la Willie's Bar and Grill, pe insula St. Helena, cu puţin înainte de ora locală 1:00 şi au găsit la faţa locului mai multe persoane rănite prin împuşcare, a precizat biroul şerifului într-un comunicat. Dintre cei răniţi, patru sunt în stare critică.



Sute de persoane se aflau în local în momentul atacului.

Forțele de ordine au deschis o anchetă. Nu este clar dacă atacul armat a fost unul aleatoriu sau locația a fost aleasă în mod intenționat.

Barul în care a avut loc atacul, Willie’s Bar and Grill, oferă preparate inspirate din bucătăria tradițională Gullah și menționează pe site-ul său că își propune să răspândească „spiritul cald și primitor al culturii Gullah Geechee”.

Poporul Gullah Geechee este format din descendenți ai africanilor care au fost înrobiți pe plantațiile de pe coasta de sud-est a Statelor Unite, inclusiv în statul Carolina de Sud.

300 de atacuri armate au avut loc în SUA în 2024

Cel puţin 300 de incidente similare, considerate atacuri în masă - în care cel puţin patru persoane sunt împuşcate, fără a-l include pe atacator - au avut loc până în prezent în 2025 în SUA, potrivit organizaţiei civile Gun Violence Archive, relatează Agerpres.