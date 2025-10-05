Atac armat în SUA: Doi morți și 12 răniți, după ce doi bărbaţi au deschis focul pe străzile capitalei statului Alabama

*Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Scene de groază au avut loc duminică pe străzile din Montgomery, capitala statului american Alabama. Cel puțin 14 oameni au fost împușcaţi după ce doi bărbați înarmați rivali au început să se tragă unul în altul la o intersecție din apropierea centrului orașului, potrivit poliției, a relatat CTV News. Printre cei răniți se află doi copii minori, iar unul dintre ei are răni foarte grave şi medicii depun eforturi uriaşe ca să-l ţină în viaţă, au anunţat oficiali din cadrul Departamentului de Poliție din Montgomery. Din nefericire, două dintre victime au murit.

"A fost vorba despre două grupuri care practic trăgeau unul în celălalt în mijlocul unei mulțimi", le-a spus şeful poliției din Montgomery, James Graboys, reporterilor aflați la locul incidentului, conform sursei citate. Trăgătorii, a adăugat el, "nu s-au gândit deloc la oamenii din jur atunci când au făcut asta".

Atacul armat în masă a avut loc puțin după miezul nopții, lângă intersecția străzilor Bibbs și Commerce, în apropiere de clădirea Capitoliului statului Alabama, au declarat reprezentanţi ai poliției din Montgomery, a relatat ABC News.

Momentan, nu a fost anunțată nicio arestare, iar autoritățile din capitala statului Alabama au oferit puține detalii despre incident. Potrivit poliției, un grup de persoane se afla la intersecție în momentul în care au izbucnit focurile de armă.

Ofițerii s-au deplasat la fața locului după ce au primit sesizări privind împușcături în zonă. La sosire, au descoperit mai multe persoane rănite prin împușcare.

Conform poliției, un bărbat adult și o femeie au murit din cauza rănilor suferite. Numele acestora nu au fost făcute publice până la notificarea familiilor, au mai scris junaliştii de la ABC News.

Alte trei persoane, împreună cu un minor rănit, au fost transportate la spital în stare critică, au precizat autoritățile. Restul victimelor au fost spitalizate, însă rănile lor nu le pun viața în pericol, potrivit poliției.

Motivul atacului armat este încă în curs de investigare. Detectivii, potrivit oficialilor, interoghează martorii și analizează înregistrările camerelor de supraveghere pentru a identifica suspecții.

Poliția din Montgomery face apel la oricine are informații despre atac să contacteze imediat anchetatorii.