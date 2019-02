Atac brutal asupra unui actor cunoscut. Agresorii i-au legat o funie de gât - FOTO

Actorul american Jussie Smollett, starul serialului "Empire", a fost internat marţi la Chicago, după ce a fost atacat de două persoane care au lansat "insulte rasiste şi homofobe" la adresa sa, au indicat autorităţile, citate de AFP.

Smollett mergea pe străzile din centrul Chicago-ului în jurul orei 2:00 dimineaţa atunci când doi indivizi s-au apropiat de el, strigându-i "insulte rasiste şi homofobe". Smollett a fost bătut apoi de cei doi atacatori, care au aruncat asupra sa o "substanţă chimică necunoscută", a indicat poliţia.



"La un moment dat, unul dintre ei a înfăşurat o funie în jurul gâtului victimei", se indică în comunicat.



"Având în vedere seriozitatea acuzaţiilor, luăm această anchetă foarte serios şi o tratăm ca pe o posibilă infracţiune motivată de ură", a declarat Departamentul de Poliţie din Chicago.



Agresarea acestui actor afroamerican în vârstă de 36 de ani, care îşi declarase public orientarea homosexuală, a provocat o emoţie puternică în rândul publicului şi a declanşat un torent de condamnări.



De asemenea, mai multe grupuri pentru apărarea drepturilor civile şi a drepturilor LGBT şi-au exprimat solidaritatea cu Smollett.

Photos of people of interest who were in area of the alleged assault & battery of Empire cast member. While video does not capture an encounter, detectives are taking this development seriously & wish to question individuals as more cameras are being reviewed pic.twitter.com/xJDDygtocr