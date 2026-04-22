Atac cibernetic atribuit Rusiei: hackerii au spart contul Signal al președintei Bundestagului

1 minut de citit Publicat la 23:46 22 Apr 2026 Modificat la 23:46 22 Apr 2026

Julia Klöckner. sursa foto: Getty

Președinta Bundestagului, camera inferioară a parlamentului german, a fost victima unui atac cibernetic care a vizat utilizatorii aplicației de mesagerie Signal, potrivit revistei Der Spiegel. Serviciile de informații germane atribuie aceste atacuri Rusiei, notează Agerpres.

Julia Klöckner, figură importantă a CDU, partidul cancelarului Friedrich Merz, a avut contul de Signal compromis, scrie Der Spiegel, citând surse anonime. Klöckner face parte din comitetul executiv al CDU, ai cărui membri – inclusiv cancelarul Merz – comunică printr-un grup de discuții pe Signal.

Un purtător de cuvânt al Juliei Klöckner, contactat de AFP, nu a confirmat și nici nu a infirmat informațiile, declarând doar că Parlamentul „în general nu comunică informații despre infrastructura critică în materie de securitate.”

Serviciul de informații interne german, BfV, l-a informat pe cancelarul Merz despre incident. O examinare a telefonului acestuia nu a relevat nicio anomalie.

Avertismentul vine pe fondul unui val de atacuri de tip phishing – o tehnică prin care atacatorii uzurpă identitatea unei persoane sau organizații de încredere pentru a obține informații sensibile sau pentru a determina victima să acceseze un link corupt. Chiar în această săptămână, BfV îi avertizase pe parlamentari cu privire la amploarea atacurilor.

„Trebuie să presupunem că un număr mare de grupuri Signal din sfera parlamentară sunt citite de atacatori aproape nedetectați”, a declarat agenția, potrivit Der Spiegel.

Germania, principalul furnizor de ajutor militar pentru Ucraina, se confruntă cu un val tot mai intens de atacuri cibernetice, tentative de spionaj și sabotaj, presupus orchestrate de Moscova de la invazia Rusiei în Ucraina, în 2022.