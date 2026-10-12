Atac cibernetic fără precedent. Sute de frigidere din supermarketurile din Franța au fost dezactivate remote

2 minute de citit Publicat la 15:40 12 Oct 2026 Modificat la 15:40 12 Oct 2026

Magazinele afectate vor trebui să „arunce toate produsele” proaspete și congelate. FOTO: Profimedia Images

Mai multe lanțuri importante de supermarketuri din Franța, printre care Intermarché și Coopérative U, au fost vizate de un atac cibernetic fără precedent, care a provocat dezghețarea sistemelor de refrigerare și ar putea duce la aruncarea unor cantități mari de produse proaspete și congelate. Atacul a afectat aproximativ 150-200 de magazine Intermarché și aproape 100 de unități Coopérative U, iar autoritățile franceze au deschis o anchetă, potrivit France24.

BFM TV a relatat că și E. Leclerc, cel mai mare lanț de supermarketuri din Franța, a fost afectat, hackerii „reușind să declanșeze de la distanță dezghețarea forțată a sistemelor de refrigerare din numeroase magazine”.

Magazinele afectate vor trebui să „arunce toate produsele” proaspete și congelate, a declarat Intermarché pentru AFP.

Site-ul francez de știri specializat în sectorul comerțului cu amănuntul jebosseengrandedistribution.fr a relatat că și alți giganți din retail, Carrefour Market și Monoprix, au fost afectați, însă companiile nu au confirmat încă informația.

Directorul general al Coopérative U, Dominique Schelcher, a descris atacul drept „fără precedent” și a confirmat că atacul cibernetic afectează sistemele de refrigerare încă de duminică seara.

„Vizarea echipamentelor esențiale pentru conservarea produselor proaspete și pentru aprovizionarea cu alimente a populației franceze este extrem de gravă și fără precedent. Este inacceptabil”, a scris el pe X.

Parchetul din Paris a confirmat atacul cibernetic

Acesta a adăugat că echipele companiei sunt „pe deplin mobilizate” pentru a remedia situația cât mai repede posibil.

„Va fi necesară o anchetă pentru a face lumină deplină asupra acestui atac”, a adăugat el.

Parchetul din Paris a confirmat pentru AFP că a fost deschisă o anchetă privind „atacul cibernetic de amploare care afectează frigiderele mai multor mari lanțuri de magazine alimentare din întreaga Franță”.

Ancheta va contribui la „identificarea victimelor și la stabilirea legăturii cu pagubele raportate de acestea în ceea ce privește pierderile de produse alimentare și izbucnirea unor incendii”, a declarat parchetul.

Intermarché a condamnat risipa alimentară și pierderile financiare provocate de atac, fără a furniza cifre, și a avertizat că ar putea apărea probleme cu polițele de asigurare, care nu „acoperă acest tip” de incident produs în magazine.

BFM TV a relatat că temperaturile au fost „modificate de la distanță, ceea ce a dus la distrugerea stocurilor de produse proaspete și congelate”.

Incidentul are loc pe fondul îngrijorărilor tot mai mari cu privire la haosul pe care atacurile cibernetice lansate de actori rău intenționați îl pot provoca în toate sectoarele din Europa.

Președintele Emmanuel Macron, un susținător ferm al Ucrainei în lupta sa împotriva invaziei ruse, a ordonat luna trecută adoptarea unor măsuri pentru protejarea infrastructurii critice a Franței împotriva „atacurilor hibride” rusești.