Atac cu cocktail Molotov la locuința lui Sam Altman, șeful OpenAI. Un tânăr de 20 de ani a incendiat poarta casei din San Francisco

Publicat la 08:57 12 Apr 2026

Poliția din San Francisco a arestat un bărbat de 20 de ani după ce un cocktail Molotov a fost aruncat asupra locuinței lui Sam Altman, directorul general al OpenAI. Dispozitivul incendiar a dat foc porții care mărginește proprietatea, scrie BBC.

Polițiștii au intervenit în urma unui apel primit în cartierul North Beach din San Francisco, în primele ore ale dimineții de vineri.

Deși Poliția din San Francisco (SFPD) nu a identificat public bărbatul și nici locuința vizată, o purtătoare de cuvânt a OpenAI – compania care a dezvoltat ChatGPT și una dintre cele mai importante firme de inteligență artificială din lume – a confirmat vineri că incidentul a avut loc la reședința lui Altman.

Reprezentanta companiei a precizat că aceeași persoană „a formulat amenințări și la adresa sediului nostru din San Francisco”.

„Din fericire, nimeni nu a fost rănit”, a declarat purtătoarea de cuvânt. „Apreciem profund rapiditatea cu care a intervenit Poliția din San Francisco și sprijinul primit din partea orașului pentru a ne proteja angajații”.

Deși bărbatul părăsise zona locuinței lui Altman înainte de sosirea polițiștilor, aproximativ o oră mai târziu acesta a apărut în fața unui birou OpenAI, unde a amenințat că va „incendia clădirea”, potrivit autorităților. A fost arestat pe loc.

Un ofițer al SFPD a refuzat să precizeze dacă bărbatul se mai afla în custodie vineri după-amiază sau dacă urmează să fie pus sub acuzare, invocând faptul că este „o anchetă activă, în desfășurare”.

Cine este Sam Altman

Sam Altman este miliardar și deține mai multe proprietăți, însă reședința sa principală se află în San Francisco, orașul în care a fost fondată OpenAI și unde compania își desfășoară activitatea.

Figură centrală în domeniul inteligenței artificiale, Altman a devenit unul dintre cei mai cunoscuți directori din industria tehnologică la nivel mondial.

Lansarea chatbotului ChatGPT, la finalul anului 2022, a declanșat actuala cursă a industriei tech pentru dezvoltarea de tehnologii și instrumente bazate pe inteligență artificială – un domeniu care atrage în prezent investiții de sute de miliarde de dolari anual.

Deși efectele de ansamblu ale inteligenței artificiale rămân încă neclare, OpenAI susține că această tehnologie va genera transformări sociale și economice majore, inclusiv o dislocare semnificativă a forței de muncă, pe măsură ce capacitățile AI devin tot mai sofisticate și aplicabile aproape oricărei forme de activitate profesională.

La începutul acestei săptămâni, compania a prezentat o serie de propuneri de politici publice menite să atenueze eventualele efecte negative ale inteligenței artificiale și să pună „oamenii pe primul loc” – printre care programe de formare profesională, recalificare pentru utilizarea instrumentelor AI și creșterea impozitelor pentru marile corporații.