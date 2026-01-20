Atac cu drone şi rachete asupra Kievului. Ruşii au lăsat fără căldură şi electricitate capitala Ucrainei

Capitala Ucrainei, Kiev, are o populație de peste 3 milioane de locuitori. Sursa foto: Getty Images

Armata Rusiei a atacat Kievul cu drone şi rachete balistice într-o noapte geroasă, în contextul unei crize energetice tot mai grave, au relatat The Kyiv Independent şi Ukrainskaya Pravda. În urma bombardamentului aproape 6.000 de blocuri au rămas fără încălzire, iar furnizarea de apă potabilă a fost întreruptă, a declarat primarul Vitali Kliciko marţi dimineaţa. Forțele Aeriene ale Ucrainei au avertizat că rachetele balistice rusești au vizat mai multe regiuni ale ţării.

Federaţia Rusă a atacat Kievul și alte orașe ucrainene cu rachete balistice și drone în noaptea luni spre marţi, în timp ce țara se confruntă cu temperaturi extrem de scăzute și o criză energetică tot mai gravă.

"Acest atac asupra capitalei a lăsat 5.635 de clădiri de apartamente fără încălzire. Aproape 80% dintre acestea sunt clădiri în care alimentarea cu încălzire a fost restabilită abia pe 9 ianuarie", a precizat edilul Vitali Kliciko, potrivit Ukrainskaya Pravda.

Winter terror: Russians leave thousands of homes in Kyiv without heat



After a nighttime Russian attack, 5,635 apartment buildings were left without heating, Kyiv Mayor Vitaliy Klitschko said.



Nearly 80% of them are buildings where heating had only been restored after strikes on… pic.twitter.com/AezLB5JZnP — NEXTA (@nexta_tv) January 20, 2026

Oficialul a mai anunţat că au fost semnalate întreruperi de alimentare cu apă în estul Kievului. Capitala Ucrainei traversează în prezent cea mai dificilă iarnă de la începutul războiului total al Rusiei, provocată de atacurile neîncetate ale ruşilor asupra infrastructurii energetice a orașului. Președintele Volodimir Zelenski a declarat stare de urgență în sectorul energetic pe 14 ianuarie, din cauza intensificării atacurilor.

Kyiv. January 16, 2026. The temperature inside the apartment is -2°C.

The building relies on electric heating, which is unavailable due to Russian attacks.

No water as well.



Russia is committing genocide against Ukraine’s civilian population.



?: yulia_dunay / Threads https://t.co/GVgZ4XoFz2 pic.twitter.com/FQbNeLTW5E — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) January 16, 2026

Serviciile publice și companiile energetice lucrează pentru restabilirea alimentării cu căldură, apă și electricitate, a mai spus primarul Vitali Kliciko.

Explozii au fost auzite în Kiev noaptea trecută, în jurul orei 02:00, au scris jurnaliștii publicaţiei Kyiv Independent. Aproximativ în același timp, Forțele Aeriene ale Ucrainei au avertizat că rachete balistice rusești se îndreaptă spre capitală.

Tonight, Kyiv saw a “not seen recently” very high success rate for the Patriot air defense system. Around 75% of the Iskander-M ballistic missiles launched were intercepted. Approximately 8 ballistic missiless were used pic.twitter.com/uwXQsO4bKC — VolgaLad (@cym27s) January 20, 2026

La scurt timp, Forțele Aeriene au emis noi avertizări privind rachete balistice pentru regiunile Kiev, Dnipropetrovsk și Vinița. Armata a anunțat ulterior că Rusia a lansat bombardiere MiG-31, purtătoare de rachete hipersonice Kinjal.

Forțele Aeriene ale Ucrainei au raportat ulterior că un al doilea val de drone rusești a fost observat apropiindu-se de oraș marţi dimineaţa, în jurul orei 5:00, ora locală. De asemenea, rachete au fost semnalate îndreptându-se spre oraș în jurul orei 06:30.

Anterior, în cursul serii, grupuri de drone rusești au declanșat alerte aeriene în Kiev și în regiunea înconjurătoare, precum și în mai multe alte regiuni ale Ucrainei. Roiuri de drone au fost raportate și în direcția orașului Odesa și a zonei adiacente, în jurul orei 6:00.

O persoană a fost rănită în districtul Dniprovskîi al capitalei, potrivit primarului Vitali Kliciko.

Atacurile au provocat până acum pagube la clădiri nerezidențiale din același district, a anunțat șeful Administrației Militare a orașului Kiev, Tîmur Tkacenko. Într-o altă zonă, mai multe vehicule au luat foc în urma loviturilor.

Autoritățile locale au anunțat modificări ale programului metroului, invocând o "situație energetică dificilă" în capitală.

În alte părți ale Ucrainei, explozii au fost raportate și în orașul vestic Rivne, precum și în Dnipro, Zaporijjea și în regiunea Harkov. În orașul Zaporijjea, resturi de drone au provocat un incendiu la o locuință, a declarat guvernatorul regional Ivan Fedorov.

Atacurile sunt în desfășurare, iar consecințele complete ale loviturilor rusești sunt încă evaluate.

Anterior, pe 19 ianuarie, președintele Volodimir Zelenski a avertizat că Rusia pregătește un atac de amploare asupra Ucrainei.

"În zilele următoare trebuie să rămânem extrem de vigilenți. Rusia a pregătit o lovitură – o lovitură masivă – și așteaptă momentul potrivit pentru a o declanșa", a declarat președintele Ucrainei.

Ministrul Energiei, Denîs Șmîhal, a spus că atacul Rusiei vizează infrastructura energetică, inclusiv posibile lovituri asupra facilităților care deservesc centralele nucleare ale Ucrainei.

Pe 17 ianuarie, serviciul de informații militare al Ucrainei (HUR) a avertizat că Moscova plănuiește să lovească substațiile conectate la cele trei centrale nucleare active din vestul și sudul Ucrainei, pentru a întrerupe complet furnizarea de căldură și energie electrică către ucraineni.

Capitala Ucrainei, Kiev, cu o populație de peste 3 milioane de locuitori, a fost rareori pregătită pentru iarnă. Trotuarele înghețate, conductele sparte și colapsul infrastructurii de-a lungul unui an au fost o caracteristică cheie a orașului sub primarul Vitali Kliciko.