Atac cu drone lansatoare de bombe la Vărăncău, în apropiere de granința cu Ucraina, semnalat de separatiștii transnistreni

''În apropiere de localitatea Voronkovo (Vărăncău) din raionul Rîbniţa, pe locul unui fost aerodrom, au fost detonate patru dispozitive explozive'', a anunțat serviciul de presă al așa-numitului minister transnistrean de interne pe contul său de Telegram.

Sursa citată nu a indicat originea atacurilor dar a detaliat că "în seara de 6 mai, în jurul orei locale 21.40, două dispozitive explozive au fost lansate de o dronă iar o oră mai târziu, atacul a fost repetat".

''O echipă de investigație operațională lucrează la fața locului. Experții au adunat rămășitele dispozitivului exploziv'', a precizat ministerul, menționând că nimeni nu a fost ucis sau rănit în incident.

Potrivit sursei citate, este al doilea atac în localitate, după incidentul din 5 mai, când alte două dispozitive explozive au fost lansate de o dronă.

Vărăncău se află la aproximativ cinci kilometri de granița cu Ucraina.

The alleged drone strikes are likely to have targeted a small military base (former airfield) near Voronkovo/Vărăncău of the Râbnița district.

47°40'47"N 29°7'13"E

Not sure if I identify this fragment as part of an RKG-3 anti-tank grenade (also, 3D printed tail?). https://t.co/IGdCvZNsTd pic.twitter.com/hlnnv4BFho