Şefa diplomaţiei UE, Kaja Kallas: "SUA rămân cel mai mare aliat al nostru. Cred că unele critici sunt adevărate"

Şefa diplomaţiei UE, Kaja Kallas. Foto: Getty Images

Administrația Trump a publicat vineri un document care exprimă în mod explicit sprijinul Washingtonului pentru partidele naționaliste de extremă dreapta din Europa. Şefa diplomaţiei UE, Kaja Kallas, a spus că "SUA rămân cel mai mare aliat al nostru". "Există totuşi multe critici, dar cred că unele dintre ele sunt și adevărate", scrie The Guardian.

Strategia de Securitate Națională a SUA, de 33 de pagini, care include o introducere semnată de Donald Trump, pare să promoveze teoria conspiraționistă rasistă a "marii înlocuiri", afirmând că mai multe țări riscă să devină "majoritar neeuropene" și că Europa se confruntă cu "perspectiva reală și dură a dispariției civilizației".

Vorbind sâmbătă la Forumul de la Doha, o conferință diplomatică anuală în capitala Qatarului, șefa politicii externe a UE, Kaja Kallas, a abordat documentul de politică, reiterând că "SUA rămân cel mai mare aliat al nostru".

"Desigur, există multe critici, dar cred că unele dintre ele sunt și adevărate", a spus Kallas.

Totuşi, ea a subliniat că "ar trebui să rămânem uniți".

"Cred că nu am fost întotdeauna de acord pe diferite teme, dar cred că principiul general rămâne valabil. Suntem cei mai mari aliați și ar trebui să rămânem uniți", a adăugat ea.