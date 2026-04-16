Atac rusesc masiv asupra Ucrainei: cel puțin patru morți și peste 10 răniți

1 minut de citit Publicat la 08:08 16 Apr 2026 Modificat la 08:08 16 Apr 2026

O persoană a fost ucisă și în Dnipro (centrul Ucrainei) într-un atac rusesc. FOTO: Profimedia Images

Trei persoane, inclusiv un copil de 12 ani, au fost ucise și alte câteva au fost rănite în atacuri aeriene rusești în Ucraina, au anunțat joi autoritățile țării, notează AFP, potrivit Agerpres.

„Două persoane, un băiat de 12 ani și o femeie de 35 de ani, au murit din cauza unui atac al inamicului asupra capitalei”, a scris pe Telegram primarul orașului Kiev, Vitali Kliciko, precizând că zece locuitori au fost răniți.

„În districtul Podilski, parterul unei clădiri rezidențiale private s-a prăbușit, un copil a fost salvat de sub dărâmături”, a indicat el.

O persoană a fost ucisă și în Dnipro (centrul Ucrainei) într-un atac rusesc, a raportat șeful administrației militare din Dnipropetrovsk, Oleksandr Ganja. Zece persoane au fost rănite în acel oraș.

Atacuri au lovit și Odesa (sudul Ucrainei) în cursul nopții, făcând cinci răniți, potrivit autorităților ucrainene.

De la începutul conflictului în urmă cu patru ani, armata rusă a trimis sute de drone aproape în fiecare noapte pentru a bombarda teritoriul ucrainean și și-a intensificat recent atacurile aeriene din timpul zilei.

Zeci de mii de civili au fost uciși de la invazia rusă din februarie 2022.

Discuțiile intermediate de Statele Unite nu au reușit să aducă părțile beligerante mai aproape de un acord, negocierile fiind blocate timp de câteva săptămâni.