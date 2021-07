Atac terorist nerevendicat, cu mai mulți morți și răniți, într-o zonă aglomerată din capitala Afganistanului

O bombă a explodat într-o piaţă aglomerată din Kabul, a anunţat Poliţia afgană. Bilanţul preliminar al atacului terorist este de patru morţi şi cinci răniţi.

Atentatul nu a fost revendicat, dar intervine în contextul intensificării atacurilor comise de insurgenţii talibani şi de reţelele teroriste Stat Islamic şi Al-Qaida.

#WarCrimes Kandahar



Kabul government planes bombed the Sarkari Bagh market in Arghandab, destroying many shops & setting them ablaze.@amnesty @UNAMAnews pic.twitter.com/3LhA6MqAFk