Atacuri masive ale Rusiei asupra Ucrainei: Au folosit bombe aeriene ghidate şi drone. Clădiri rezidenţiale şi un hotel, avariate

1 minut de citit Publicat la 09:08 27 Apr 2026 Modificat la 09:14 27 Apr 2026

Urmările atacului ruşilor asupra unui hotel din Odesa, în noaptea de 27 aprilie 2026. Sursa foto: Telegram/Serhii Lysak

Armata Rusiei a lansat în noaptea de duminică spre luni atacuri masive asupra Ucrainei. Potrivit oficialilor din cadrul Poliției Naționale a Ucrainei, militarii ruşi au folosit bombe aeriene ghidate, drone, artilerie şi mortiere. Cel puţin 13 oameni, printre care şi copii, au fost răniţi în urma bombardamentului din Odesa, iar mai multe clădiri ezidențiale, un hotel și mașini au fost serios avariate, a relatat Ukrainska Pravda.

Înainte de atacurile de noaptea trecută ale ruşilor, Forțele Aeriene Ucrainene au avertizat asupra unui grup de drone care se îndrepta spre Odesa. Totodată, în oraș a fost declarată o alertă de raid aerian.

"Rușii au desfășurat un atac de amploare asupra Odesei folosind drone. Au fost înregistrate lovituri în zone rezidențiale și asupra infrastructurii civile din diferite părți ale orașului. Primele informații indică faptul că 13 persoane au fost rănite", a anunţat Serhii Lysak, șeful Administrației Militare a orașului Odesa, conform sursei citate.

Serhii Lysak a mai precizat că, pe lângă clădirile rezidențiale, au fost avariate maşinile din apropiere, dar şi un hotel.

Exploziile au fost auzite pentru prima dată în Odesa, azi-noapte, în jurul orei 01:30, ora locală, au scris jurnaliştii de la The Kyiv Independent.

"Rușii au folosit bombe aeriene ghidate, drone, artilerie și mortiere. În total, au fost înregistrate aproximativ 150 de lovituri. Atacurile s-au soldat cu victime și pagube la infrastructura civilă", a transmis Poliția Națională a Ucrainei, potrivit Ukrainska Pravda.

Dronele rusești au atacat peste noapte şi zonele de frontieră ale regiunii Sumî, iar în comunitatea Bilopillia, doi bărbați, în vârstă de 48 și 53 de ani, au murit. Alţi doi oameni au fost răniţi în urma bombardamentului ruşilor.

Conform sursei citate, au fost raportate pagube la unele clădiri rezidențiale din zonă, la o benzinărie şi 10 case.