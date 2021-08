Atena se îneacă din cauza fumului. Locuitorii sunt îndemnați să rămână în case

Marți după-amiaza un foc a izbucnit într-o suburbie în nordul Atenei.

Casele din zonă au ars și localnicii au fost evacuați, iar focul amenință să se extindă. Imagini terifiante din Varympompi descriu distrugerea uriașă lăsată în urmă de incendiu.

Acolo unde în urmă cu câteva ore era o pădure de pini a ajuns cenușă. Imagini apocaliptice arată mașini și case arse, precum și mii de acri de pădure mistuiți de foc.

Peste 500 de pompieri, asistaţi de nouă elicoptere, cinci avioane, poliţie şi armată, se luptă cu flăcările pe versanţii inferiori ai Muntelui Parnitha, la periferia oraşului, într-o zonă cu vegetaţie bogată din regiunea Acharnes.

În pofida arşiţei şi a vremii sufocante, Observatorul naţional a recomandat populaţiei din oraş să ţină ferestrele închise şi să reducă deplasările în exterior din cauza prezenţei în atmosferă a particulelor dăunătoare.

A video of the current fire situation in Kifisia, Athens caught by a friend living there. ?? #Greece



IG: billyng13 / VasilisGiapalakis pic.twitter.com/ruwZmkMhzW