Atenţionare de călătorie de la MAE pentru China. Vânturi cu viteze de aproape 300 de km/oră

<1 minut de citit Publicat la 15:12 22 Sep 2025 Modificat la 15:12 22 Sep 2025

Aeroportul Internaţional Hong Kong ia în calcul suspendarea tuturor zborurilor pentru 36 de ore, începând de marţi, ora 18:00, până joi, ora 06:00. sursa foto: Getty

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) avertizează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în regiunile administrative speciale Hong Kong şi Macao că taifunul Ragasa – echivalentul unui uragan de categoria 5 – s-a intensificat rapid şi ar putea atinge nivelul maxim 10 pe scara locală de intensitate, în momentul apropierii de aceste zone, notează Agerpres.

Potrivit Centrului de Meteorologie din Hong Kong, în intervalul 23–25 septembrie sunt prognozate vânturi extrem de puternice, cu viteze între 230 şi 285 km/h, precum şi posibile întreruperi ale alimentării cu apă şi energie electrică, pe perioade nedeterminate.

Aeroportul Internaţional Hong Kong ia în calcul suspendarea tuturor zborurilor pentru 36 de ore, începând de marţi, ora 18:00, până joi, ora 06:00.

Cetăţenii români aflaţi în zonă pot solicita asistenţă consulară la numărul Consulatului General al României la Hong Kong: +852 2523.3817. Apelurile vor fi redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate şi preluate non-stop de operatorii Call Center.

În situaţii de urgenţă, este disponibil şi numărul de permanenţă al Consulatului General: +852 9613.7370.

MAE recomandă consultarea permanentă a paginilor oficiale de informare: hongkong.mae.ro, www.hko.gov.hk şi www.mae.ro