Atenţionare de călătorie de la MAE. Un nou taifun lovește Filipine cu rafale de peste 185 km/h

1 minut de citit Publicat la 13:00 06 Noi 2025 Modificat la 13:14 06 Noi 2025

Uraganul Kalmaegi a distrus cartiere întregi din Filipine şi zeci de mii de oameni au rămas fără case. Sursa colaj foto: Hepta

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis joi o atenționare de călătorie Republica Filipine din cauza unui nou taifun, după uraganul Kalmaegi care a adus în 24 de ore ploi cât într-o lună. Potrivit oficialilor de la MAE, furtuna tropicală Fung-Wong (Uwan) ar putea atinge categoria de taifun vineri, iar pe parcursul zilei de sâmbătă să evolueze într-un super taifun.

Vor fi afectate nordul și centrul regiunii Luzon luni (10 noiembrie 2025) și marți (11 noiembrie 2025), existând risc crescut de producere a inundațiilor în zonele de coastă, în special în nordul și estul acestei regiuni, au mai precizat reprezentanţii MAE. De asemenea, conform specialiştilor, sunt preconizate rafale de vânt cu viteze de peste 185 km/h.

"Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească pe teritoriul Republicii Filipine asupra faptului că, în conformitate cu datele transmise de către autoritățile locale, furtuna tropicală Fung-Wong (Uwan) va afecta teritoriul acestei țări.

Se prognozează că furtuna tropicală ar putea atinge categoria de taifun în data de 7 noiembrie 2025 și categoria de super taifun pe parcursul zilei de 8 noiembrie 2025", a transmis MAE într-un comunicat făcut public astăzi.

Oficialii din cadrul Ministerului Afacerilor Externe reamintesc cetăţenilor români că în Republica Filipine sunt frecvente fenomenele naturale extreme: erupții vulcanice, cutremure, taifunuri, tsunami, inundații. Cetăţenii români sunt sfătuiţi să nu se deplaseze în zone de risc și să respecte cu strictețe recomandările/instrucțiunile autorităţilor locale.

În plus, reprezentanţii de la MAE recomandă cetăţenilor români să consulte paginile de internet: www.pagasa.dost.gov.ph și www.mae.ro.

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numărul de telefon al Ambasadei României la Manila: +63288439014, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de către operatori în regim de permanență.

De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgență, au la dispoziție telefonul de urgență al misiunii diplomatice a României în Republica Filipine: +639178170939.