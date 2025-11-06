Imagini apocaliptice filmate cu drona. Cum arată un oraș după un uragan devastator care a adus în 24 de ore ploi cât într-o lună

4 minute de citit Publicat la 10:45 06 Noi 2025 Modificat la 10:49 06 Noi 2025

Taifunul Kalmaegi a lăsat în urmă un adevărat dezastru în centrul Filipinelor. FOTO Profimedia Images

Taifunul Kalmaegi a lăsat în urmă un adevărat dezastru în centrul Filipinelor, distrugând cartiere întregi și lăsând zeci de mii de oameni fără adăpost. Furtuna, cea mai mortală care a lovit țara în acest an, a ucis cel puțin 114 persoane, majoritatea în provincia Cebu, o importantă destinație turistică, potrivit autorităților, scrie CNN.

Locuitorii fac eforturi uriașe ca să-și recupereze bunurile și sapă prin noroiul și dărâmăturile care le-au acoperit casele, în timp ce apele în retragere scot la iveală proporțiile catastrofei.

Însă taifunul Kalmaegi continuă să reprezinte o amenințare, în timp ce înaintează deasupra Mării Chinei de Sud către coasta Vietnamului. Furtuna s-a intensificat până la echivalentul unui uragan de categoria 4 și este așteptată să lovească centrul Vietnamului în noaptea de joi, o regiune încă afectată de inundațiile și alunecările de teren catastrofale provocate de săptămâni întregi de ploi record și furtuni succesive.

În urma lui Kalmaegi se află un alt sistem tropical, furtuna Fung-Wong (numită local Uwan), care se intensifică și ar putea deveni un taifun de categoria 3 sau 4 în weekend, potrivit Centrului Comun de Avertizare pentru Taifunuri (JTWC), amenințând cu noi inundații și distrugeri nordul insulei Luzon.

Case transformate în ruine

Scara dezastrului din provincia Cebu și din regiunile învecinate i-a luat prin surprindere pe localnici și pe oficiali. Imagini filmate cu drona arată inundații catastrofale care au transformat străzile în râuri, au scufundat locuințe și au răsturnat mașini, în timp ce taifunul Kalmaegi, cunoscut local sub numele de Tino, a adus în doar 24 de ore în unele zone ploi cât într-o lună.

În Talisay, rânduri întregi de case au fost rase de pe fața pământului, iar comunitățile din apropierea râului Mananga au fost îngropate sub nămol și dărâmături. În Cebu City, mașinile luate de ape s-au transformat în grămezi pe străzi și în curțile caselor, în timp ce echipele de salvare înaintau prin ape până la brâu pentru a elibera oamenii blocați pe acoperișuri.

„Nu mai avem nicio casă. Nu am reușit să salvăm nimic”, a declarat Mely Saberon, în vârstă de 52 de ani, din Talisay, pentru agenția Reuters. „Am trecut prin multe taifunuri, dar acesta a fost diferit. Casele noastre au dispărut.”

Un alt supraviețuitor din Cebu City, Marlon Enriquez, 58 de ani, a spus că apele „au năvălit brusc” și nu au avut timp să-și adune bunurile: „Trăiesc aici de 16 ani și este prima dată când văd asemenea inundații.”

Președintele Filipinelor, Ferdinand Marcos Jr., a declarat joi stare de calamitate națională și a promis continuarea operațiunilor de ajutor și reconstrucție. Taifunul a venit la doar o lună după un cutremur de magnitudine 6,9 care a lovit Cebu, ucigând cel puțin 74 de persoane și lăsând mii fără adăpost.

De ce a fost furtuna atât de distructivă

Filipinele sunt obișnuite cu taifunurile, iar Kalmaegi, a 20-a furtună numită din acest an, a atins uscatul ca un uragan de categoria 2. Deși nu a fost cel mai puternic, viteza redusă de deplasare a dus la acumularea unor cantități uriașe de precipitații peste zone dens populate. Majoritatea victimelor au murit înecate, după ce ploile torențiale au provocat inundații rapide și revărsarea râurilor peste cotele de pericol.

„Viteza vântului atrage adesea atenția publicului și este, de altfel, criteriul după care clasificăm taifunurile, dar apa este aproape întotdeauna ucigașul numărul unu”, a explicat meteorologul CNN Taylor Ward.

Pagubele au fost agravate de canalele de scurgere colmatate și de lipsa unei reacții eficiente la avertismentele timpurii, a declarat Bernardo Rafaelito Alejandro IV, adjunctul șefului Oficiului filipinez pentru Apărare Civilă. „Trebuie să analizăm modul în care emitem avertismentele și cum le transformăm în acțiuni”, a spus acesta.

Alejandro a cerut, de asemenea, construcția unor sisteme de drenaj mai mari și a unei infrastructuri rezistente, capabile să facă față furtunilor tot mai intense generate de schimbările climatice. „Trebuie să regândim modul în care ne construim marile orașe și să devenim mai rezilienți”, a adăugat el.

Filipinele sunt printre cele mai expuse țări din Asia la inundații, însă în acest an autoritățile s-au confruntat și cu un scandal de corupție de proporții privind proiectele de control al apelor, scandal care a scos mii de oameni în stradă. Zeci de parlamentari, senatori și firme de construcții sunt acuzați că ar fi primit mită din fondurile destinate acestor lucrări.

Taifunul Kalmaegi continuă să se intensifice pe măsură ce se îndreaptă spre centrul Vietnamului, cu rafale de vânt de până la 215 km/h (130 mph), potrivit JTWC. Vietnamul se pregătește pentru ploi torențiale, inundații, vânturi puternice și valuri uriașe, în provinciile Danang, Quang Ngai și Dak Lak.

Aproximativ 350.000 de persoane urmează să fie evacuate în provincia Gia Lai, potrivit Reuters. Furtuna lovește în timp ce regiunea abia începe să se refacă după inundațiile devastatoare de săptămâna trecută, care au acoperit mii de case și au afectat situri istorice, inclusiv orașul vechi Hoi An. De obicei plin de turiști care se plimbă pe străzile luminate de lanterne, orașul înscris pe lista patrimoniului mondial UNESCO a fost complet submers în apă și noroi după ploile torențiale. „Am fost martor la multe inundații, dar aceasta este cea mai gravă pe care am văzut-o vreodată”, a declarat localnicul Tran Van Tien, 60 de ani.

Inundațiile recente din centrul Vietnamului au ucis cel puțin 13 persoane, au afectat peste 116.000 de locuințe și 5.000 de hectare de culturi, conform Agenției guvernamentale pentru gestionarea dezastrelor. Drumurile și căile ferate au fost grav avariate, iar alimentarea cu energie a fost întreruptă în mai multe regiuni.