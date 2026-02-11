Atenționare de călătorie pentru românii care merg în Germania. Anunțul MAE

Traficul aerian va fi afectat / Foto: Getty Images

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis, miercuri, o atenţionare de călătorie pentru românii care merg sau se află în Germania. Potrivit oficialilor, joi este programată o grevă a piloţilor şi a însoţitorilor de bord angajaţi ai companiei Lufthansa. Ca urmare, va fi afectat traficul aerian pe mai multe aeroporturi.

Joi, 12 februarie, piloții și însoțitorii de bord ai companiei Lufthansa vor intra în grevă.

Astfel, programul curselor aeriene operate pe aeroporturile din München, Frankfurt, Hamburg, Bremen, Stuttgart, Köln, Düsseldorf, Berlin şi Hanovra va înregistra perturbări.

MAE recomandă accesarea următoarelor pagini de Internet pentru mai multe informaţii: https://www.munich-airport.de/, https://www.frankfurt-airport.com/de.html,

https://www.hamburg.de/flughafen/, https://www.bremen-airport.com/, https://www.stuttgart-airport.com/, https://www.koeln-bonn-airport.de/, https://www.dus.com/, https://ber.berlin-airport.de/de.html, https://www.hannover-airport.de/.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Berlin: +493021239555, +493021239514, +493021239516, Consulatului General al României la München: +4989553307, +498998106143, Consulatului General al României la Bonn: +492286838135, +492286838211, +492286838244, +492286838254 şi Consulatului General al României la Stuttgart: +497116648611, +497116648612, +497116648613, +497116648614, +497116648615, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă.

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter de urgenţă, au la dispoziţie telefoanele de permanenţă de la Berlin: +491601579938, München: +491602087789, Bonn: +491735757585 şi Stuttgart: +491716813450.

MAE recomandă consultarea paginii de Internet https://berlin.mae.ro/ şi reaminteşte cetăţenilor români care călătoresc în străinătate că aceştia au la dispoziţie aplicaţia „Călătoreşte informat” (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mae.alerte&hl=ro , https://apps.apple.com/ro/app/c%C4%83l%C4%83tore%C8%99te-informat/id6452016795), care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie.