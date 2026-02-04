Atenționare de călătorie pentru românii care merg în Spania. Anunțul MAE

Ministerul de Externe recomandă celor care călătoresc să se informeze şi să evite deplasarea în zonele în care astfel de fenomene meteorologice / Sursa foto: Getty Images

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează, miercuri, românii care se află sau intenţionează să meargă în Spania, în Andaluzia, că Agenţia meteorologică locală - AEMET a emis pentru miercuri şi joi un cod roşu de condiţii meteorologice nefavorabile, intensificări ale vântului de până la 100 km/h şi ploi în cantităţi semnificativ, în provinciile Sevilla şi Cadiz şi cod portocaliu de vânt puternic în provincia Malaga, potrivit Agerpres.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Sevilla: +34954233243, +34954230947, +34954624053 apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă.

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie şi telefonul de permanenţă al Consulatului General al României la Sevilla: + 34648212169.

MAE recomandă consultarea paginilor de Internet www.meteoalarm.org, sevilla.mae.ro/contact, www.mae.ro şi reaminteşte că românii care călătoresc în străinătate au la dispoziţie aplicaţia "Călătoreşte informat", care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie.