Atenționare de călătorie pentru românii care merg în Spania. MAE anunță risc ridicat de incendii în provincia Valencia

În prezent, este înregistrat un incendiu de vegetaţie în El Saler. Foto: Imagine cu caracter ilustrativ/Getty Images

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis, vineri, o atenționare de călătorie pentru românii care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Spania. Autoritățile locale au instituit un cod portocaliu de risc de incendii de vegetaţie în provincia Valencia, relatează Agerpres.

În prezent, este înregistrat un incendiu de vegetaţie în El Saler, provincia Valencia. Astfel, MAE recomandă cetăţenilor români:

să evite deplasarea în zonele în care există incendii în desfăşurare sau un risc iminent de producere a acestora;

să verifice starea drumurilor prin canalele oficiale ale Direcţiei Generale de Trafic din Spania: etraffic.dgt.es/etrafficWEB;

să respecte cu stricteţe instrucţiunile autorităţilor locale;

să consulte în permanenţă informaţiile publice comunicate de către autorităţile spaniole: https://www.112cv.gva.es/va/;

Ministerul Afacerilor Externe reaminteşte, de asemenea, cetăţenilor români că pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Valencia +34 964.216 171; +34 964.216.172; +34 964.203.331; +34 964.203.234; +34 962.985.644; +34 962.985.278; +34 961.237.364.

Apelurile la toate aceste numere de telefon sunt redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center, în regim de permanenţă.



Totodată, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie şi telefonul de urgenţă al Consulatului General al României la Valencia: +34 677 842 467.



MAE recomandă consultarea paginilor web: valencia.mae.ro şi www.mae.ro şi reaminteşte că românii care se deplasează în străinătate au la dispoziţie aplicaţia „Călătoreşte informat”, care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie.