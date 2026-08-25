Aproape 40 de incendii de vegetaţie au izbucnit în Grecia, unde s-au înregistrat 40 de grade Celsius. Avertismentul autorităţilor

Aproape 40 de noi incendii de vegetaţie au izbucnit în Grecia, unde s-au înregistrat 40 de grade Celsius. Sursa colaj foto: Hepta

Treizeci şi nouă de incendii de vegetaţie au izbucnit marţi în Grecia în decurs de doar câteva ore, a relatat serviciul de pompieri din această ţară, informează DPA, conform Agerpres. Peste 10 aeronave, aproape 200 de pompieri și mai mult de 20 de autospeciale au fost mobilizate pentru a ține sub control flăcările care mistuie tot în calea lor şi, totodată, să le stingă, a notat eKathimerini.com. Autoritățile au avertizat că insulele vestice din Marea Ionică se confruntă cu un risc major de incendiu în cursul zilei de miercuri.

Cel mai sever focar se află pe insula Salamis, situată în largul coastelor Atenei, au transmis pompierilor eleni.

Insula Salamis găzduieşte cea mai mare bază a Marinei Greciei. Conform pompierilor aflaţi la faţa locului, baza nu este în pericol.

Incendiul a mistuit deja vegetaţia dintr-un defileu şi este combătut cu ajutorul mai multor avioane şi elicoptere specializate în stingerea flăcărilor. De asemenea, au fost mobilizate unităţi mari de pompieri şi voluntari, a relatat postul de televiziune ERT.

Din cauza secetei persistente, riscul de incendii de vegetaţie rămâne ridicat în zone extinse din Grecia, potrivit agenţiei elene de apărare civilă.

Temperaturile din centrul Atenei au atins marţi pragul de 40 de grade Celsius, iar prognozele meteorologice indică faptul că actualul val de căldură va persista până la începutul săptămânii viitoare.