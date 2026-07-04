Atenționare de călătorie pentru românii care merg în SUA. Au loc incendii de vegetație uriașe în mai multe state

MAE recomandă cetăţenilor români să evite deplasările în zonele afectate de incendii. Foto: Getty Images

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenționare de călătorie pentru românii care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească pe Coasta de Vest a Statelor Unite ale Americii. Informarea vine după ce, în mai multe state, au izbucnit incendii de vegetație uriașe și există ordine de evacuare active în mai multe regiuni, relatează Agerpres.

Incendii de vegetație, cauzate de temperaturile extrem de ridicate, secete prelungite şi intensificări ale vântului, au cuprins zone din Arizona, Utah, Colorado și New Mexico.

Potrivit unui comunicat emis, sâmbătă, de MAE, regiunile afectate de incendii active sunt:

Arizona: Pocket Fire;

Pocket Fire; Utah: Babylon Fire şi Cottonwood Fire;

Babylon Fire şi Cottonwood Fire; Colorado: Ferris Fire, Gold Mountain Fire, Aspen Acres Fire şi Snyder Fire;

Ferris Fire, Gold Mountain Fire, Aspen Acres Fire şi Snyder Fire; New Mexico: Sacaton Fire;

Informaţii oficiale referitoare la dinamica, evoluţia incendiilor şi ordinele de evacuare sunt disponibile în timp real pe site-urile oficiale ale autorităţilor americane:

InciWeb (https://inciweb.wildfire.gov);

National Interagency Fire Center (https://www.nifc.gov/fire-information);

U.S. Forest Service (https://www.fs.usda.gov/science-technology/fire/information);

MAE recomandă cetăţenilor români să evite deplasările în zonele afectate de incendii, să urmărească actualizările transmise de autorităţile locale, să respecte întocmai ordinele de evacuare şi instrucţiunile structurilor de management al situaţiilor de urgenţă, iar în cazul în care se confruntă cu o situaţie de pericol iminent, să utilizeze numărul unic de urgenţă 911.



De asemenea, ministerul reaminteşte cetăţenilor români că pot solicita informaţii şi asistenţă consulară la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Los Angeles: +13104440623; +13104738061; +13102314468.

Apelurile sunt redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de operatorii Call Center în regim de permanenţă.



De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie numărul de telefon de permanenţă al Consulatului General al României la Los Angeles: +13107210474.



Totodată, MAE recomandă consultarea paginilor de internet;

De asemenea, cetăţenii români care călătoresc în străinătate au la dispoziţie aplicaţia „Călătoreşte informat” (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mae.alerte&hl=ro, https://apps.apple.com/ro/app/c%C4%83l%C4%83tore%C8%99te-informat/id6452016795), care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie.