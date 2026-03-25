Au apărat România de ruși, acum se îndreaptă spre Iran: Cine sunt militarii Diviziei 82 Aeropurtate, unitatea de elită a armatei SUA

2 minute de citit Publicat la 18:55 25 Mar 2026 Modificat la 19:17 25 Mar 2026

Parașutist american din cadrul Diviziei 82 Aeropurtate, în cadrul exercițiului NATO Swift Response, organizat în mai 2024 și în România. Foto: 82nd Airborne Division/Facebook

SUA se pregătesc să desfășoare în zilele următoare în Orientul Mijlociu cel puțin 1.000 de militari din cadrul Diviziei 82 Aeropurtate, o unitate de elită a armatei americane, informează The Independent. Parașutiștii Diviziei 82 au fost dislocați cu 3 ani în urmă și în România, la baza Mihail Kogălniceanu: în decembrie 2023, Divizia 82 Aeropurtată a SUA a preluat comanda operațiunilor trupelor americane de pe flancul de sud-est al NATO, într-o acțiune de descurajare a unei potențiale agresiuni ruse în regiunea Mării Negre, conform Stars and Stripes.

Decizia trimiterii militarilor din această divizie a fost luată în condițiile în care războiul din Iran a intrat deja în a patra săptămână de conflict, iar administrația Trump caută în prezent soluții pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz, a cărei blocare de către iranieni, riscă să provoace o criză economică globală.

Pentagonul tocmai a anulat un amplu exercițiu militar, care urma să se desfășoare la centrul de comandă al Diviziei 82, din Fort Bragg, California.

Militari din cadrul Diviziei 82 Aeropurtate americane, în cadrul unui exercițiu. Foto: 82nd Airborne Division/Facebook

Conform New York Times, administrația Trump ia în calcul ocuparea insulei Kharg, principalul „hub” petrolier al Iranului, ca modalitate de a forța Teheranul să redeschidă Strâmtoarea Ormuz.

Conform Associated Press, membrii comisiei pentru Apărare din Senatul SUA urmează să primească un raport secret de la oficialii Pentagonului, în care e analizată și desfășurarea a peste 1.000 de militari din cadrul acestei divizii de parașutiști.

Conform Politico, ar fi vorba chiar despre 3.000 de militari din cadrul Diviziei 82 Aeropurtate

Forța de Reacție Rapidă a Diviziei 82: 3.000 de militari care pot ajunge oriunde în lume în 18 ore

Militarii Diviziei 82 Aeropurtată sunt special antrenați pentru misiuni de reacție rapidă, de mare risc, inclusiv parașutarea în zone aflate sub controlul inamicului sau în spatele liniilor frontului, pentru cucerirea și securizarea aeroporturilor sau a altor zone de importanță strategică.

„La primirea ordinului, Divzia 82 Aeropurtată poate fi rapid desfășurată în 18 ore după ce a fost notificată. Ea se desfășoară strategic, prin asalturi realizate în forță, prin parașutare și securizează obiectivele-cheie necesare operațiunilor militare, în sprijinul intereselor naționale ale SUA”, se arată în prezentarea oficială de pe site-ul unității.

Colonelul în rezervă Mark Cancian, fost luptător în trupele de pușcași marini ale armatei SUA, a precizat pentru Axios că parașutiștii Diviziei 82 „au capacitatea de a amenința orice ținte din Golf, fără a fi nevoiți să traverseze Strâmtoarea Ormuz” și că aceștia „pot ajunge repede” în regiune.

„Președintele Trump are întotdeauna la dispoziției toate opțiunile militare”, a precizat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Anna Kelly, când a fost întrebată despre posibila desfășurare a parașutiștilor din Divizia 82 în Orientul Mijlociu.

Divizia 82 Aeropurtată este, în același timp, una dintre cele mai cunoscute unități ale armatei americane. Unitatea e compusă din 18.000 de militari parașutiști.

O componentă cheie a diviziei este Forța de Reacție Rapidă (Immediate Response Force -IRF), alcătuită dintr-un contingent de 3.000 de militari gata de a fi desfășurați și trimiși în misiune în termen de 18 ore.

Divizia 82 Aeropurtată reprezintă astfel unul dintre principalele „instrumente de lucru” folosite de armata americană pentru reacție rapidă în situații de criză. Militarii IRF sunt special antrenați pentru misiuni de „reacție rapidă”, precum paza ori securizarea ambasadelor, sprijin oferit în evacuarea civililor și misiuni specifice „fazelor inițiale” ale operațiunilor principale de luptă.