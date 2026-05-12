„Au nevoie de o bază solidă aici”. Președintele Finlandei cere Europei să se „calmeze” în legătură cu retragerea trupelor americane

1 minut de citit Publicat la 08:32 12 Mai 2026 Modificat la 08:51 12 Mai 2026

Președintele Finlandei cere Europei să se „calmeze” în legătură cu retragerea trupelor americane. FOTO: Getty Images

Președintele Finlandei, Alexander Stubb, a îndemnat Europa să „se calmeze și să tempereze spiritele”, după apariția temerilor că Statele Unite s-ar putea retrage militar de pe continent. El a spus că Washingtonul nu va abandona NATO, chiar dacă intenționează să retragă trupe americane din Germania, scrie Politico.

Într-un interviu pentru publicația italiană Corriere della Sera, Stubb a încercat să tempereze îngrijorările apărute în NATO după ce SUA au anunțat, săptămâna trecută, că vor retrage 5.000 de militari din Germania.

Decizia Pentagonului a venit după luni de presiuni din partea președintelui Donald Trump. Acesta a amenințat de mai multe ori că va reduce prezența militară americană în Europa și i-a acuzat pe aliații din NATO că nu au sprijinit suficient SUA în timpul războiului cu Iranul.

„Statele Unite nu se vor retrage din Europa. Dacă vor să își arate puterea în regiuni precum Orientul Mijlociu, Asia sau Africa, au nevoie de o bază solidă aici.”, a spus Stubb.

Potrivit președintelui finlandez, Europa face bine că își mărește cheltuielile pentru apărare. În același timp, el spune că liderii europeni își slăbesc uneori propriul mesaj prin declarații publice alarmiste.

Stubb a respins și ideea că Europa nu s-ar putea apăra fără Statele Unite. El a dat exemplul Finlandei, care are de mult timp o strategie de apărare adaptată amenințării ruse. „Dacă noi ne putem apăra, atunci și NATO poate”, a spus el.

Președintele Finlandei a spus și că Europa ar trebui să înceapă să discute direct cu Rusia. Potrivit lui, liderii europeni vorbesc deja despre cine ar putea lua legătura, la un moment dat, cu Kremlinul.

Această poziție este apropiată de cea a premierului italian Giorgia Meloni și a președintelui francez Emmanuel Macron, care au susținut în ianuarie reluarea dialogului cu Rusia.

Tot luni, șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a respins ideea ca fostul cancelar german Gerhard Schröder să reprezinte Europa în negocierile de pace pentru încheierea războiului din Ucraina. Propunerea fusese făcută de președintele rus Vladimir Putin.Kallas a spus că Schröder are legături strânse cu companii de stat rusești și că nu ar putea fi considerat un mediator neutru în negocieri.