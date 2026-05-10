Vladimir Putin spune că războiul din Ucraina "se apropie de sfârșit”. În ce condiții va accepta o întâlnire cu Zelenski

Parada anuală a Rusiei nu a avut parte de demonstrația obișnuită de tancuri și rachete.

Președintele rus Vladimir Putin crede că conflictul dintre Rusia și Ucraina se apropie de sfârșit. „Cred că problema se apropie de sfârșit”, a spus el, referindu-se la „operațiunea militară specială” din Ucraina, condamnând în același timp sprijinul occidental pentru guvernul de la Kiev, potrivit BBC.

Parada anuală a Rusiei nu a avut parte de demonstrația obișnuită de tancuri și rachete, din cauza preocupărilor legate de securitate, deoarece autoritățile se temeau că Ucraina ar putea viza Piața Roșie cu drone.

Un armistițiu de ultim moment între Moscova și Kiev, mediat de președintele american Donald Trump, a redus pericolul oricărui atac, iar parada s-a desfășurat fără incidente.

Comentariile lui Putin au venit la doar câteva ore după ce a folosit discursul de Ziua Victoriei pentru a justifica războiul.

În acel discurs, el a spus că Rusia duce un război „just” și a numit Ucraina o „forță agresivă” care este „înarmată și susținută de întregul bloc NATO”.

Ulterior, când a fost întrebat la o conferință de presă despre ajutorul acordat Ucrainei de către Occident, Putin a spus: „Ei (Occidentul) au promis asistență și apoi au început să alimenteze o confruntare cu Rusia care continuă până în ziua de azi. Cred că problema se apropie de sfârșit, dar este o chestiune serioasă.”

Forțele rusești au ocupat Crimeea și părți din estul Ucrainei în 2014, apoi au lansat o invazie la scară largă a Ucrainei în februarie 2022.

Putin a declarat că se va întâlni cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, doar după ce se va ajunge la un acord de pace durabil.

„O întâlnire într-o țară terță este, de asemenea, posibilă, dar numai după ce se vor ajunge la acorduri finale privind un tratat de pace pentru o perspectivă istorică pe termen lung, pentru a participa la acest eveniment și a semna (tratatul), dar trebuie să fie un pas final”, a continuat el.

Putin a spus că a auzit că Zelenski era gata să organizeze o întâlnire personală, dar a adăugat că „nu este prima dată când auzim astfel de declarații”.

Putin a declarat că ar fi dispus să negocieze noi acorduri de securitate pentru Europa și că partenerul său preferat de negocieri ar fi fostul cancelar al Germaniei, Gerhard Schröder.

Fostul cancelar este un prieten vechi al lui Putin și controversat din cauza activității sale pentru firmele energetice de stat rusești.

Săptămâna trecută, președintele Consiliului European, António Costa, a declarat că el crede că există „potențial” ca UE să negocieze cu Rusia și că Zelenski este în favoarea unei astfel de acțiuni. Citat de Financial Times, Costa a declarat că se consultă cu liderii UE cu privire la „ceea ce trebuie să discutăm eficient cu Rusia atunci când va veni momentul potrivit pentru a face acest lucru”.

Ca parte a acordului de încetare a focului condus de SUA în weekend, Kievul și Moscova au convenit asupra unui schimb de 1.000 de prizonieri din fiecare țară. Dar Putin a declarat sâmbătă că Rusia nu a auzit încă de la Ucraina despre niciun schimb.

Pentru prima dată în aproape două decenii nu a existat niciun echipament militar la parada din Piața Roșie, pe care Kremlinul o prezintă în mod normal pentru a proiecta puterea militară rusă pe scena internațională.