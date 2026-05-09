Putin spune că armata rusă avansează în Ucraina „chiar dacă luptă împotriva unei forțe agresive susținute de întregul bloc NATO”

Vladimir Putin, la parada militară din Piața Roșie, de 9 mai. Foto: Profimedia Images

Preşedintele rus Vladimir Putin a afirmat sâmbătă, în timpul paradei militare care marchează Ziua Victoriei în cel de-al Doilea Război Mondial, că armata rusă avansează în Ucraina, în ciuda sprijinului de care Kievul beneficiază din partea „întregului bloc NATO”, transmite EFE, preluată de Agerpres.

„Chiar dacă luptă împotriva unei forţe agresive susţinute de întregul bloc NATO, eroii noştri continuă să avanseze”, a declarat preşedintele Putin.

Liderul rus a subliniat că trupele ruse care luptă în ceea ce este cunoscut în Rusia drept o „operaţiune militară specială” în ţara vecină urmează tradiţia soldaţilor sovietici care au luptat în ceea ce Rusia numeşte Marele Război Patriotic (1941-1945).

El a reamintit că Armata Roşie „a salvat” nu doar Uniunea Sovietică, ci întreaga Europă, multe dintre ţările acesteia - a subliniat el - capitulaseră şi îşi cedaseră suveranitatea în faţa avansului hitlerist.

„Loialitatea faţă de Patrie este adevărul suprem”, a mai afirmat Vladimir Putin, al cărui tată a luptat în războiul mondial.

Şeful Kremlinului a subliniat că „cheia succesului” pentru poporul rus este consolidarea sa naţională, forţa morală şi „capacitatea de a depăşi orice provocare”.

„Sunt ferm convins că este dreaptă cauza noastră. Suntem împreună, victoria a fost şi va fi întotdeauna a noastră", a concluzionat Putin.