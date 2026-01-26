Australia fierbe la 50 de grade Celsius. Oamenii din sud-estul ţării au fost evacuaţi din cauza incendiilor de vegetaţie

Statele South Australia, Victoria, New South Wales şi Queensland sunt cele mai afectate de valul de caniculă. Sursa foto: Getty Images

Regiuni extinse din Australia se confruntă cu o căldură extremă, cu temperaturi care se apropie de pragul de 50 de grade Celsius, informează DPA, conform Agerpres. Incendiile de vegetaţie au declanşat luni mai multe evacuări în sud-estul ţării.

Statele South Australia, Victoria, New South Wales şi Queensland sunt deosebit de afectate.

Multe mass-media australiene se referă la acest fenomen ca fiind unul dintre cele mai caniculare episoade meteorologice din ultimii ani şi au fost emise avertizări privind potenţiale pericole pentru populaţie şi serviciile de urgenţă.

În unele zone, au fost deja înregistrate temperaturi de peste 40 de grade Celsius. Potrivit cotidianului The Guardian, meteorologii i-au sfătuit luni pe australieni să rămână în locuinţe, dacă acest lucru este posibil, şi să asigure că se hidratează corespunzător.

Temperaturi de aproximativ 49 de grade Celsius sunt aşteptate marţi în mai multe localităţi din statul Victoria.

Meteorologii se aşteaptă, de asemenea, ca temperaturile să crească până la circa 45°C în oraşul Melbourne - unde se desfăşoară în această perioadă turneul de tenis Australian Open. Această valoare termică se va apropia foarte mult de actualul record de 46,6°C, care a fost stabilit în februarie 2009.

Temperaturile în anumite părţi din statul South Australia vor urca cel mai probabil la peste 49°C. În oraşul Adelaide au fost prognozate 46 de grade Celsius. Un astfel de val prelungit de caniculă este neobişnuit chiar şi pentru standardele din Australia.

Mai multe incendii de vegetaţie s-au intensificat în statul Victoria. Focare scăpate de sub control s-au răspândit în zona Otway Ranges, la sud-vest de Melbourne, unde rezidenţii din peste 1.100 de gospodării au fost sfătuiţi să se refugieze în zone mai sigure.