Un autobuz a căzut într-o râpă și s-a făcut bucăți, în Anzii peruvieni. 29 de oameni au murit

Incidentul a survenit la primele ore ale dimineții de marți.

29 de oameni au murit în urma accidentului. La bordul vehiculului se afla 63 de persoane.

Imagini de la locul tragediei arată epava contorsionată a autobuzului și echipele de intervenție în acțiune.

Este al doilea incident rutier major care implică un autobuz care cade în gol de pe șosea, în Peru, în decurs de câteva zile.

Vinerea trecută, într-un eveniment similar, petrecut într-o altă zonă a lanțului muntos, au murit 16 oameni.

Căile rutiere care străbat Anzii peruvieni sunt recunoscute pentru periculozitatea lor, traseele implicând multe porțiuni înalte, mărginite de versanți abrupți.

