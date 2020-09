Autorităţile din China au modificat Noul Testament. Care este acum pedeapsa pentru femeia adulteră

Catolicii din China şi creştinii din întreaga lume au fost uluiţi şi revoltaţi de traducerea distorsionată a unui celebru pasaj dn Noul Testament. În versiunea comunistă a pildei femeii adultere, Iisus nu numai că nu o iartă ci o lapidează el însuşi, scrie UCA News.

Din Evanghelia după Ioan ştim că femeia păcătoasa trebuia condamnată la moarte după legea acelei vremi, dar Iisus le-a spus oamenilor care se pregăteau s-o omoare cu pietre: „Acela dintre voi care este fără de păcat să arunce primul cu piatra în ea”.

Auzind acest lucru, mulţimea s-a retras, iar Iisus i-a spus femeii că nu o va condamna, dar că ea va trebui să nu mai păcătuiască.

Iisus o lapidează el însuşi pe femeia adulteră

Varianta chineză are însă un final care l-ar lăsa fără cuvinte chiar şi pe Iisus! După plecarea mulţimii, Hristos a lapidat-o pe femeie spunând: „Și eu sunt un păcătos. Dacă legea ar putea fi aplicată doar de oameni fără cusur, legea ar fi moartă”.

Pasajul a fost preluat şi tradus de chinezi în cadrul unui Manual de Etică publicat de University of Electronic Science and Technology Press, sub oblăduirea guvernului. Manualul destinat elevilor de liceu cuprinde exemple morale din diverse alte domenii, toate adaptate să justifice legile socialiste din China.Puţinii şi dezorientaţii catolici din marea ţară comunistă s-au arătat nedumeriţi de traducerea eronată din Noul Testament. Imagini cu pasajul denaturat au apărut pe reţelele de socializare, fiind apoi preluate de UCA News, Agenţia de presă a catolicilor din Asia. Vestea a provocat stupoare în rândul creştinilor, ajungând până la Vatican, scrie Il Messaggero.

"Partidul Comunist a încercat mereu să îi facă pe oameni să urască Biserica"

„Vreau ca toată lumea să știe că Partidul Comunist Chinez a încercat mereu să denatureze istoria bisericii, să calomnieze Biserica noastră și să îi facă pe oameni să urască Biserica” – este mesajul transmis de unul din catolicii chinezi.

Profesorul Mathew Wang, care predă la o școală profesională, a confirmat modificarea textului Evangheliei, precizând că variantele diferă de la o zonă la alta a Chinei. Wang a explicat că manualul în cauză a fost supervizat de un comite special de revizuire a manualelor pentru educația morală din învățământul profesional secundar din China și că autorii au folosit un exemplu greșit pentru a justifica legile propriului regim.

Mai mulţi preoţi au confirma pentru Agenția de presă UCA, sub anonimat, că denaturarea Evangheliei creştine nu ţine de o eroare de traducere ci este rezultatul unui plan precis al autorităţilor.