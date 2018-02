Averile miliardarilor s-au redus în urma scăderii bursei din New York. Cât au pierdut cei mai bogați oameni din lume

Foto: Pixabay.com

Averile celor mai bogati 500 de oameni din lume s-au micorat cu circa 114 miliarde de dolari, in urma scaderii inregistrate de bursa de la New York, de luni seara.

Warren Buffet, CEO-ul Berkshire Hathaway Inc., al treilea cel mai bogat om din lume, a pierdut 5,1 miliarde de dolari. Berkshire Hathaway este cel mai mare actionar al Wells Fargo & Co, care a cazut pe bursa cu 9,2%, cea mai mare pierdere inregistrata dintre cele 500 de companii in functie de care este calculat indexul Standard & Poor's.

Buffet, in varsta de 87 de ani, este unul dintre cei 18 miliardari din topul Bloomberg care au pierdut mai mult de 1 miliard de dolari intr-o singura zi, informeaza wall-street.ro.

Averea fondatorului si CEO-ului Facebook, Mark Zuckerberg, s-a micsorat cu 3,6 miliarde de dolari, a doua cea mai mare scadere.