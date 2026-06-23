Avertisment de la Bruxelles: Europa trebuie să se pregătească pentru retragerea forțelor americane. „S-ar putea întâmpla în curând”

Militari SUA desfășurați în Polonia, în cadrul unui exercițiu NATO. SUA are 10.000 de militari staționați în Polonia. Foto: Getty Images

Europa trebuie să se pregătească rapid să compenseze retragerile americane iminente de echipamente și forțe destinate până în prezent apărării continentului, a avertizat marți comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius, relatează AFP, potrivit Agerpres.

„America va muta capacități, în special echipamente, către alte regiuni ale lumii. Și trebuie să fim pregătiți”, a spus comisarul european într-un discurs la Bruxelles, în fața unei audiențe formate din reprezentați ai industriei militare și responsabili din sectorul apărării. Iar această retragere „s-ar putea întâmpla în curând”, a subliniat el.

Sub conducerea lui Donald Trump, Statele Unite și-au avertizat în mod repetat aliații europeni că vor trebui să-și asume mai multe sarcini pentru apărarea continentului lor, lucru confirmat săptămâna trecută de Washington la o reuniune a miniștrilor apărării din NATO, unde a anunțat că va realiza în următoarele șase luni o reevaluare a prezenței militare americane.

Andrius Kubilius a mai avertizat că „Europa depinde astăzi foarte puternic de mijloace strategice (americane) precum realimentarea în zbor sau informațiile obținute din spațiu”, iar fără aceste capacități „noi vom fi mai slabi în apărarea noastră, mai slabi în descurajare”, cu riscul de a vedea Rusia venind să „testeze” capacitățile de reacție europene, a susținut el.

Cât despre costul pentru europeni al unei astfel de creșteri a acestor capacități strategice, comisarul european pentru apărare îl estimează la aproximativ 500 de miliarde de euro. Iar această sumă nu poate veni decât de la statele membre ale UE, a remarcat el, în timp ce Comisia Europeană a propus 131 de miliarde de euro pentru apărare în următorul buget multianual pentru perioada 2028-2034.

Tot potrivit calculelor acestui comisar de la Bruxelles, europenii vor aloca circa 7.000 de miliarde de euro pentru apărarea lor până în 2035, conform angajamentelor pe care le-au acceptat în cadrul NATO, adică creșterea eșalonată a bugetelor apărării până la 5% din PIB.