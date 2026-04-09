Avertisment de la Kiev: Rusia plănuiește crearea unei zone tampon în Transnistria. Ucraina a minat deja granița cu Republica Moldova

Tancuri ale așa-zisei armate transnistrene, la o paradă militară în Tiraspol. Imagine de arhivă. Foto: Profimedia Images

Rusia plănuiește crearea unei zone tampon în Transnistria, de-a lungul graniței cu Ucraina, a declarat generalul ucrainean Pavlo Palisa, adjunct al șefului administrației prezidențiale de la Kiev, într-un interviu acordat publicației RBC Ukraine, informează Kyiv Independent.

„Este pentru prima oară când astfel de planuri au fost redactate de partea rusă”, a spus Pavlo Palisa, care a adăugat:. „Sincer vorbind, nu e cazul să intrăm în panică, deoarece, în prezent, nu îi văd pe ruși că ar dispune de capacitatea de duce la îndeplinire toate aceste planuri”.

Cu toate acestea, oficialul ucrainean a precizat că Moscova nu a renunțat la planurile sale de a stabili zone tampon similare în regiunile Harkiv, Sumî și Cernihiv din Ucraina, de-a lungul frontierei cu Rusia.

Concomitent, Palisa a precizat că, în actualul conflict din Ucraina, nici armata rusă și nici cea ucraineană nu au capacitatea de a produce o schimbare majoră pe front.

„În ceea ce privește inamicul, nu sunt întrunite condițiile realizării unor schimbări la nivel operațional de-a lungul liniei frontului. Au planuri ambițioase pentru acest an și mai departe, dar nu văd să dispună de forțele necesare pentru a duce la îndeplinire aceste planuri”, a spus Palisa.

Zilele trecute, Kievul a anunțat amplasarea de mine, concomitent cu detașarea unor trupe suplimentare de grăniceri la granița Ucrainei cu Republica Moldova, de-a lungul segmentului transnistrean.

Transnistria este o regiune separatistă din Republica Moldova care se află practic sub controlul Rusiei din 1992. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a precizat că în jur de 1.000 - 1.500 de militari ruși sunt în prezenți staționați în Transnistria.

Rusia ocupă ilegal teritoriul transnistrean de la începutul anilor ’90, când a invadat Republica Moldova. Două categorii de militari ruși sunt staționate pe teritoriul moldovean – așa-zisele trupe de „menținere a păcii” și militarii Grupului Operațional al Forțelor Ruse, a căror misiune principală este să păzească depozitul de muniții din satul Cobasna, considerat unul dintre cele mai mari depozite de muniții din Europa de Est.

Autoritățile de la Chișinău consideră aceste trupe ruse din Transnistria ca fiind de „ocupație”, iar prezența acestora este ilegală. Deși Rusia și-a asumat oficial încă din 1999 angajamentul că se va retrage de pe teritoriul Transnistriei, cu tot cu soldați și muniție, angajamentul nu a fost îndeplinit până în prezent.